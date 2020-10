Coronavirus, dai 28 casi di Trento a 20 comuni ai 2 casi di Mezzolombardo, Mezzocorona e Caldonazzo: ecco i 20 comuni dove sono stati trovati positvi

TRENTO. Sono 111 i contagi segnalati nelle ultime 24 ore in Trentino 62 rilevati con tampone molecolare e 49 con tampone antigene il tutto a fronte di 1.912 test totali (1.656 tamponi e 256 tamponi per antigene). Il quadro del contagio, dunque, non accenna a migliorare e i mesi di freddo e di malanni di stagione che ci attendono non fanno ben sperare. Fortunatamente oggi non si registrano nuovi casi nell'Rsa di Baselga di Piné dove dopo che è scoppiato un focolaio, in pochi giorni, ci sono stati sei decessi. E sono 10 i morti delle ultime due settimane da quando è cominciata la seconda ondata Covid.

Per quanto riguarda i contagi odierni si contano anche 7 positivi nella Residenza Fersina mentre non si registrano altri focolai in altre case di riposo. Due sono i decessi segnalati dall'Apss anche se uno era già stato rilevato da ilDolomiti ieri sera e quindi il decesso odierno va assegnato a Rovereto ed è collegato al cluster delle suore della zona. A livello di diffusione del contagio comune per comune il dato che possiamo dare è relativo solo ai 62 casi rilevati con i tamponi (l'Apss al momento non comunica da dove vengono le persone positive ai test antigenici).

E il quadro mostra quasi un terzo dei casi rilevati a Trento. Seguono poi Pergine Valsugana, Baselga di Piné e Ville d'Anaunia. Il dettaglio è il seguente: Trento 28 casi; Pergine 7; Baselga di Piné e Ville d'Anaunia 3 casi; Mezzolombardo, Mezzocorona e Caldonazzo 2 casi; Arco, Rovereto, Riva del Garda, Levico Terme, Cles, Cembra Lisignago, San Michele all'Adige, Roncegno Terme, Altavalle, Andalo, Giustino, Caldes, Contà 1 caso (2 non sono stati assegnati).

Per quanto riguarda i territori dove ci sono più positivi per comune Cembra Lisignago resta il territorio più critico dove attualmente il 2% della popolazione risulta avere il virus. Poi c'è Roveré della Luna con l'1%, Baselga di Piné con lo 0,87%, Sant'Orsola con lo 0,81%.

Rapporto contagi/tamponi in Trentino:

giovedì 15 ottobre: 111 positivi totali - 1912 test - 5,8% // 62 positivi tamponi - 1.656 tamponi - 3,7% - 2 decessi

mercoledì 14 ottobre: 29 positivi - 2.567 tamponi - 1,13% - 2 decessi | 15 positivi e 214 test rapidi

martedì 13 ottobre: 28 positivi - 802 tamponi - 3,49% - 2 decessi | 10 positivi e 172 test rapidi

lunedì 12 ottobre: 2 positivi - 129 tamponi - 1,5% - 1 decesso | 4 positivi e 46 test rapidi

domenica 11 ottobre: 39 positivi - 1.845 tamponi - 2,11% | 12 positivi e 106 test rapidi

sabato 10 ottobre: 50 positivi - 2.329 tamponi - 2,15% - 2 decessi | 21 positivi e 247 test rapidi

venerdì 9 ottobre: 39 positivi - 2.182 tamponi - 1,79%

giovedì 8 ottobre: 59 positivi - 2.731 tamponi - 2,16%

mercoledì 7 ottobre: 32 positivi - 2.127 tamponi - 1,5%

martedì 6 ottobre: 40 positivi - 3.492 tamponi - 3,5%

lunedì 5 ottobre: 49 positivi - 1.204 tamponi - 4%

domenica 4 ottobre: 34 positivi - 1.524 tamponi - 2,23%

sabato 3 ottobre: 62 positivi - 2.132 tamponi - 2,9%

venerdì 2 ottobre: 39 positivi -1.714 tamponi - 2,27%

giovedì 1 ottobre: 48 positivi - 1.883 tamponi - 2,55%

mercoledì 30 settembre: 37 positivi - 2.422 tamponi - 1,53%

martedì 29 settembre: 13 positivi - 1.110 tamponi - 1,17%

lunedì 28 settembre: 20 positivi e 208 tamponi - 9,6% - 1 decesso

domenica 27 settembre: 42 positivi e 1.541 tamponi - 2,7%

sabato 26 settembre: 51 positivi e 2.116 tamponi - 2,4%

venerdì 25 settembre: 23 positivi e 2.155 tamponi - 1,06%

giovedì 24 settembre: 23 positivi e 1613 tamponi - 1,43%

mercoledì 23 settembre: 22 positivi e 2.227 tamponi - 0,9%

martedì 22 settembre: 25 positivi e 999 tamponi - 2,5%

lunedì 21 settembre: 2 positivi e 517 tamponi - 0,97%

domenica 20 settembre: 45 positivi e 1.547 tamponi - 2,9%

sabato 19 settembre: 22 positivi e 2.375 tamponi - 0,9%

venerdì 18 settembre: 18 positivi e 1.794 tamponi - 1%

giovedì 17 settembre: 76 positivi e 2.099 tamponi - 3,6%

mercoledì 16 settembre: 32 positivi e 2.528 tamponi - 1,3%

martedì 15 settembre: 20 positivi e 621 tamponi - 3,2%

lunedì 14 settembre: 20 positivi e 317 tamponi - 6,3%

domenica 13 settembre: 9 positivi e 1.166 tamponi - 0,77%

sabato 12 settembre: 22 positivi e 1.957 tamponi - 1,12%

venerdì 11 settembre: 29 positivi e 1.627 tamponi - 1,8%

giovedì 10 settembre: 82 positivi e 1.895 tamponi - 4,3%

mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1.251 tamponi - 0,56%

martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%

lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%

domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1.708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%