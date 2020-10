Coronavirus in Trentino, focolaio a Cembra-Lisignago e 3 contagi a Isera: ''Una decina tra i nuovi positivi over 70 anni''. I casi Comune per Comune

Nel rapporto odierno, sabato 3 ottobre, la Provincia specifica che sono 20 le persone con sintomi, mentre 42 sono stati individuati mediante l'attività di contact tracing. Non ci sono casi legati ai cluster della filiera alimentare, però sono stati individuati 2 nuovi focolai: un istituto per religiose e un coro parrocchiale