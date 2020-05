Coronavirus in Trentino, un morto in casa di riposo, sono 25 i decessi a Rovereto da inizio epidemia. Ci sono 5 nuovi positivi a Borgo Chiese e 3 a Pieve di Bono-Prezzo

Sono 2 i casi con sintomi insorti negli ultimi 5 giorni, mentre altre 28 persone sono state individuate positive, anche tramite screening, precedentemente all'avvio della fase 2. Sono quindi 30 in totale i nuovi contagi registrati da Azienda provinciale per i servizi sanitari e Provincia

TRENTO. Complessivamente ci sono 5.039 casi e 440 morti da inizio epidemia coronavirus in Trentino. Sono 2.976 i guariti, mentre gli attuali contagiati sono 1.623 persone contro le 1.635 unità di ieri. I tamponi analizzati sono stati 1.602 (1.110 letti da Pass, 304 da Cibio e 188 da Fem) per un risultato che scende a 1,9%% di test risultati positivi (Qui articolo). Nella giornata di oggi il presidente Maurizio Fugatti ha inoltre presentato la nuova ordinanza (Qui articolo).

C'è, purtroppo, 1 nuovo decesso in Trentino. "La morte è stata registrata all'ospedale di Rovereto e riguarda un ospite in Rsa", dice l'assessora Stefania Segnana. A Trento ci sono 43 vittime con Covid-19 da inizio epidemia, 34 ad Arco e 33 Pergine, 30 a Ledro e 25 a Rovereto. Sono 20 i morti a Predazzo, 16 a Dro e Riva del Garda, 15 a Mezzolombardo e 13 a Cavedine, 12 a Pellizzano, 10 a Borgo Chiese e Nomi.

L'aggiornamento dell'Apss e della Provincia: 933 a domicilio, 477 casi in Rsa. Sono 86 i pazienti ricoverati senza ventilazione, 8 in ventilazione semi-invasiva e 11 in ventilazione invasiva. Sono invece 197 i guariti e 2.779 i guariti clinicamente.

Ci sono 5 nuovi positivi a Borgo Chiese che si porta a 111 casi da inizio epidemia. Più 3 contagi a Carisolo (16 casi) e Pieve di Bono-Prezzo (86 casi). Sono 2 i nuovi contagi a Arco (365 casi), Mezzocorona (40 casi) e Pomarolo (16 casi).

Un nuovo contagio a Bleggio Superiore (74 casi), Caderzone (15 casi), Giustino (15 casi), Lavis (103 casi), Porte Rendena (32 casi), Storo (112 casi), Trento (631 casi) e Ville d'Anaunia (13 casi) e Ville di Fiemme (37 casi).

Tassi di contagio. Sono 5 i Comuni già attenzionati per l'alto numero di casi in rapporto alla popolazione: Vermiglio (3,4%), Canazei (4,7%) e Campitello di Fassa (5,9%), Borgo Chiese (5,6%) e Pieve di Bono-Prezzo al 5,9%.

Numeri alti anche a Pellizzano (7,6%), Bleggio Superiore (4,8%), Mazzin (3,4%), Ledro (3,1%), Predazzo (2,6%), Nomi e San Giovanni (2,5%), Cavedago e Storo (2,4%), Valdaone (2,3%), Castello-Molina di Fiemme, Drena, Pinzolo, Sella Giudicarie, Soraga e Spiazzo (2,2%), Cavedine (2,1%) e Arco (2%).