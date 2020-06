Coronavirus in Trentino, un nuovo positivo che ha manifestato i sintomi negli ultimi 5 giorni. Rispetto a venerdì 1 caso a Storo. Ci sono altri 2 guariti a Valdaone

Il contagiato non è ospite di Rsa o minorenne. Un paziente ancora in terapia intensiva. Sono complessivamente 5.444 i casi da inizio emergenza e 486 decessi con Covid-19

TRENTO. Ci sono 5.444 casi e 468 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus. I tamponi analizzati sono stati 1.482 (607 letti da Apss, 323 da Cibio e 522 da Fondazione Mach) per un rapporto contagi/tamponi che si attesta a 0,07% (Qui articolo).

Fortunatamente non sono stati registrati nelle ultime 24 ore decessi legati a Covid-19. A Trento sono state 47 le vittime da inizio epidemia, 34 a Pergine e Arco, 31 a Rovereto, 30 a Ledro. Sono 20 i morti a Predazzo, 16 a Dro, Mezzolombardo e Riva del Garda e 13 a Cavedine e Pieve di Bono-Prezzo, 12 a Pellizzano, 11 a Lavis, 10 a Borgo Chiese e Nomi.

C'è un nuovo positivo, diagnosticato a Trento che sale a 683 casi da inizio epidemia. Una persona che ha manifestato i sintomi negli ultimi 5 giorni e non riguarda un ospite di Rsa o un minorenne. Sono 7 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere con coronavirus, mentre una persona si trova in terapia intensiva.

Ci sono 6 guariti a Trento, 2 a Rovereto e Valdaone. Un guarito a Bleggio Superiore, Borgo Chiese, Caderzone e Carzano, Castelnuovo, Cles e Croviana, Dro, Fiavè, Porte di Rendena, San Michele, Sant'Orsola, Sella Giudicarie, Storo, Tione e Vermiglio.



Tassi di contagio. Sono 5 i Comuni già attenzionati per l'alto numero di casi in rapporto alla popolazione che nelle scorse settimane hanno effettuato i test sierologici: Vermiglio (4,2%), Canazei (5%) e Campitello di Fassa (6,2%), Borgo Chiese (6,5%) e Pieve di Bono-Prezzo al 6,9%. Un'altra operazione simile è prevista in altri 17 territori ma non sembra aver riscontrato il favore della popolazione, una bassa adesione ai test.



Numeri alti anche a(7,7%),(5,1%),(3,4%),(3,3%),(3%),(2,8%),(2,7%),(2,6%),(2,5%),(2,4%),(2,3%),(2,2%),(2,1%),(2%). Il tasso a livello provinciale è di 1%. Asi registra 0,57%,a 0,53%,a 0,96% ea 1,2%.