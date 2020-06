Coronavirus in Trentino, 8 nuovi positivi: un contagiato a Ledro e Fiavè, quinto caso a Massimeno

Siamo stati al Catullo per assistere alla partenza dei primi aerei commerciali (Volotea per Cagliari e Olbia e Air Dolomiti per Francoforte GUARDA I VIDEO). Ecco come si presenta l'aeroporto post lockdown. Bozzolo (Save Spa): ''Oggi avevamo a disposizione 1.400 posti a luglio arriveremo a 200.000. La gente ha voglia di tornare a viaggiare, in sicurezza. Vogliamo essere la porta per il mondo di Trentino e Alto Adige. Lavoriamo per migliorare i collegamenti via terra''