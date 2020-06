Coronavirus in Trentino, nessun decesso e un nuovo positivo su quasi 1.500 tamponi analizzati. Ancora un paziente in terapia intensiva

Complessivamente ci sono 5.444 casi e 468 decessi da inizio epidemia coronavirus in Trentino. Rapporto contagi/tamponi a 0,07%. Il nuovo contagiato non è un minorenne o un ospite di Rsa

TRENTO. Nessun decesso e un nuovo positivo sul territorio trentino nell'aggiornamento di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari per la giornata di oggi, domenica 7 giugno, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus.

Sono stati analizzati 1.482 tamponi (607 letti dall'Apss, 323 da Cibio e 552 da Fondazione Mach) per un rapporto contagi/tamponi a 0,07%.

A fronte di quasi 1.500 tamponi, un test è risultato positivo e non riguarda ospiti di Rsa e minorenni. "Ancora stabile e 'buona' la siruazione Covid-19 - commenta piazza Dante - mentre fortunatamente i decessi restano a quota zero. Stabile anche la situazione dei ricoveri ospedalieri, sono 7 i pazienti, di questi 1 in terapia intensiva".

Complessivamente ci sono, quindi, 5.444 casi e 468 decessi da inizio epidemia coronavirus in Trentino.

Sono invece 3 i nuovi positivi a Bolzano. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.177 tamponi. Nessuna vittima legata a Covid-19.

Il numero delle persone positive al test arriva a quota 2.602 casi da inizio emergenza. Restano 292 le persone decedute in Alto Adige, 175 persone negli ospedali e 117 nelle case di riposo.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 7 pazienti affetti da Covid-19. Altre 19 persone assistite dall'Azienda sanitaria sono casi sospetti. Nei reparti di terapia intensiva dell'Alto Adige è ricoverata una persona. Un altro paziente altoatesino è invece ricoverato in un reparto di terapia intensiva in Austria.

Sono 157 le persone che attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare, mentre sono 10.809 quelle persone che hanno già concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare. A oggi sono 10.966 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena.