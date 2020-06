Coronavirus in Trentino, nessun decesso e 3 nuovi positivi a fronte di oltre 1.700 tamponi

TRENTO. Zero decessi e tre nuovi positivi. Questi i dati comunicati per oggi, sabato 13 giugno, da Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari per quanto riguarda l'aggiornamento dell'emergenza coronavirus.

Complessivamente il totale sale a 5.455 casi da inizio epidemia, mentre restano 468 i decessi con Covid-19.

Sono stati analizzati 1.735 tamponi (736 letti da Apss, 646 da Cibio e 353 da Fondazione Mach) per un rapporto contagi/tamponi che si attesta a 0,17%.

E' il nono giorno consecutivo senza vittime legate a coronavirus, la diciannovesima giornata senza lutti da inizio emergenza sanitaria. "Ci sono 6 persone ricoverate nelle strutture ospedaliere - dice il presidente Maurizio Fugatti - mentre 1 paziente s trova in terapia intensiva. Abbiamo superato i 100 mila tamponi eseguiti".

Nessun decesso ma due nuovi contagi in Alto Adige, dove ci si attesta a 2.610 casi e 291 morti con Covid-19 in questa emergenza sanitaria.

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 876 tamponi e sono 2 i test risultati positivi per un rapporto contagi/tamponi a 0,23%.

Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali è di 174 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 117 persone. Restano quindi complessivamente a 291 le persone decedute in Alto Adige.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 8 pazienti affetti da Covid-19. Altre 14 persone assistite dall'Azienda sanitaria sono casi sospetti. Nei reparti di terapia intensiva è ricoverata una persona. Attualmente 1 paziente altoatesino è invece ricoverato in un reparto di terapia intensiva in Austria.

Sono attualmente 166 le persone che si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare, mentre sono 10.877 le persone che hanno già concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare. Finora sono 11.142 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena (Qui articolo).