Coronavirus in Veneto, 20 nuovi morti nella notte. A Verona situazione difficile. Sono in 20 mila in isolamento domiciliare

Un nuovo caso a Vo' che si porta a 85 persone, mentre in provincia di Padova c'è la variazione maggiore rispetto agli ultimi dati diffusi: 89 casi per un totale che si attesta a 1.924. Numeri ancora importanti in Veneto nelle ultime 15 ore