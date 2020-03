Coronavirus, morta un'anziana all'ospedale di Arco. Era ospite della casa di riposo di Bezzecca

Salgono quindi a otto le morti in Trentino Alto Adige per coronavirus. In Trentino, secondo gli ultimi dati diffusi ieri dall'azienda sanitaria, ci sono 261 casi positivi

TRENTO. Era stata ricoverata all'ospedale di Arco per l'aggravarsi della sua situazione sanitaria e prima era ospitata alla casa di riposo di Bezzecca dove sarebbero presenti altri casi positivi.

I sanitari sono in attesa di avere la conferma ufficiale ma si tratterebbe della terza vittima in Trentino per coronavirus.

Il primo decesso ha riguardato una donna anziana di Borgo mentre la seconda vittima era stato invece don Luigi Trottner di 86 anni di Vigo di Fassa e parroco a Campitello.

Salgono quindi a otto le morti in Trentino Alto Adige per Covid 19.

In tutto, per quanto riguarda il Trentino, i casi positivi (aggiornati a ieri pomeriggio) sono 261. Cinque le persone guarite mentre tra le persone contagiate, 174 sono curate a casa in isolamento fiduciario, 58 ricoverate nei reparti di malattie infettive, 10 nei reparti ad alta intensità e 12 in terapia intensiva.