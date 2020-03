Coronavirus, in Trentino-Alto Adige i morti salgono a 7. A Bolzano 40 nuovi casi, in Trentino ci sono 261 positivi

BOLZANO. Purtroppo, in Trentino-Alto Adige il bilancio delle morti da coronavirus è aumentato, così come i casi di positività. L’ultimo caso è stato registrato nella provincia di Bolzano dove un 82enne di Selva Gardena è morto all’ospedale di Vipiteno, dopo essere stato riscontrato positivo al coronavirus.

L’82enne di Selva di Gardena porta a 5 i decessi per coronavirus in Alto Adige mentre, per il momento, in provincia di Trento il bilancio resta fermo a due soli morti. Il pensionato, già gravemente malato, era stato accolto il 10 marzo al Pronto soccorso di Bressanone e quindi trasferito all’ospedale di Vipiteno. L’azienda sanitaria fa sapere che “tutte queste persone erano affette da gravi malattie pregresse”.

Secondo i dati raccolti nella giornata di ieri, 14 marzo, dal Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda sanitaria provinciale di Bolzano sono stati rilevati complessivamente 40 nuovi casi. Con questo aggiornamento il numero delle persone positive al test del Covid-19 in Alto Adige si attesta per il momento a 206 casi.

Complessivamente sono stati analizzati 1.497 campioni per un totale di persone sottoposte a test che raggiunge quota 1.087. Attualmente, nelle strutture sanitarie altoatesine, vengono assistite 118 persone. Di queste, 65 sono ricoverate in reparti normali, 27 sono in attesa del risultato del test. Delle 26 persone ricoverate in terapia intensiva 14 sono positive al test del Covid-19, mentre 12 sono negative, quindi non sono state colpite dall'infezione.