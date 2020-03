Coronavirus, sesto morto in Trentino Alto Adige: salgono a 166 i contagi in provincia di Bolzano, 171 in provincia di Trento

Il nuovo bilancio della provincia di Bolzano mostra un deciso aumento di casi (41 in più). Sono 10 le persone in terapia intensiva in gravi condizioni. In Trentino 2 i decessi ( guarda la mappa dei contagi comune per comune )

BOLZANO. Sono sei i morti in Trentino Alto Adige. Il bilancio si aggrava, purtroppo, e continua a veder salire sia i contagi che i decessi. Da Bolzano, infatti, arriva la notizia che i morti in Alto Adige salgono a 4. L'ultimo caso è quello di un'anziana ultranovantenne in condizioni di salute fortemente compromesse è deceduta a Merano. Intanto aumentano i campioni analizzati (ieri il numero record di 350 analizzati nel Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda sanitaria).

Fino alla tarda notte si sono attestati a quota 41 i nuovi casi confermati da infezione Covid-19, quindi risultati con esito positivo.

Complessivamente il numero totale delle persone positive in Alto Adige sale quindi su 166 (125 ieri, 41 nuovi). Presso le strutture dell'Azienda sanitaria sono ricoverate finora 74 persone con Covid-19 accertato, tra queste 13 a Colle Isarco. Per 22 pazienti ricoverati l'esito del test non è ancora pervenuto. 15 sono stati accertati con esito negativo. In terapia intensiva si trovano attualmente 10 persone il cui test è risultato positivo.

In Trentino a ieri erano 52 i Comuni coinvolti nel contagio (QUI LA MAPPA E IL FOCUS), 171 i contagiati, 2 i decessi con il dato di Arco che era cresciuto ulteriormente a 13 persone contagiate e con Pergine a 19 unità.