Coronavirus, i contagi salgono a 171. A Trento 41 positivi, 2 a Pinzolo e 19 a Pergine. Ecco la mappa dei contagi in 52 Comuni

Crescono i numeri dell'emergenza coronavirus in Trentino. Sono 52 i Comuni coinvolti, 171 i contagiati, 2 i decessi. Il dato di Arco cresce ulteriormente a 13 persone contagiate, mentre Pergine a 19 unità. Un nuovo caso a Borgo, così come a Rovereto che sale a 4

TRENTO. I numeri dell'emergenza coronavirus diventano sempre più importanti anche in Trentino.

Rispetto a ieri, giovedì 12 marzo, il dato di Arco cresce ulteriormente a 13 persone contagiate, mentre Pergine a 19 unità. Un nuovo caso a Borgo, così come a Rovereto. Entra nella mappa come Cavedine, Pinzolo, Torcegno e Nomi, Dimaro Folgarida, San Lorenzo Dorsino e Ledro, Avio, Lavis e Calceranica, Sella Giudicarie e Mezzocorona.

Dopo la prima vittima, una donna di 81 anni di Borgo, oggi è stato registrato il secondo decesso, don Luigi Trottner, parroco di Campitello (Qui articolo).

Sono quattro, quindi, i decessi in regione mentre in provincia di Trento i casi di contagio aumentano in maniera molto importante e si raggiunge quota 171. Ora si aggiungono 56 casi con 4 guariti, 101 persone a domicilio, 19 intensiva.(Qui articolo).

I numeri i costante crescita mettono sotto pressione il sistema sanitario trentino e l'Apss ha deciso per una rivoluzione organizzativa (Qui articolo).

Qui il focus sui contagi in Trentino divisi sui diversi comuni

Trento 41

Albiano 1

Rovereto 4

Commezzadura 4

Cembra-Lisignago 4

Canal San Bovo 1

Vermiglio 8

Giustino 1

Canazei 6

Borgo Chiese 8

Campitello di Fassa 2

Caderzone 1

Pergine 19

Molveno 1

Pieve di Bono-Prezzo 6

Bocenago 1

Dro 2

Predaia 1

Cavalese 2

Castello-Molina di Fiemme 4

Brentonico 1

Storo 4

Cis 1

Borgo Lares 1

Carisolo 1

San Giovanni di Fassa 2

Villa d'Anaunia 1

Terzolas 1

Mezzolombardo 2

Calliano 1

Cavedago 1

Tione 1

Arco 13

Riva del Garda 1

Bleggio Superiore 1

Porte Rendena 1

Borgo 1

Telve 1

Comano 1

Andalo 1

Torcegno 1

Pinzolo 2

Nomi 1

Dimaro Folgarida 1

San Lorenzo Dorsino 1

Ledro 1

Avio 1

Cavedine 1

Calceranica 1

Lavis 1

Sella Giudicarie 1

Mezzocorona 1