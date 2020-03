Coronavirus, ecco il focus sugli 80 Comuni. A Ledro si passa da 2 a 34 persone, primi casi anche a Levico e Pejo

TRENTO. Sono 117 i casi in più in un giorno per quanto riguarda la diffusione del coronavirus in Trentino e i contagiati sono 378 persone (Qui articolo). Purtroppo cresce anche il numero dei decessi, quattro per un totale di sei morti, mentre salgono a 7 i guariti.

I morti sono Padre Angelico, il quale aveva accompagnato la comitiva verso Assisi, una persona del 1933 a Soraga di Fassa, un'altra del 1937 a Pinzolo e quindi un 1934 a Ledro.

In aumento anche i Comuni coinvolti nell'emergenza: ora sono 80 i territori che presentano persone positive e sono tante le nuove aree a entrare sulla mappa, come Ala e Bondone, Levico e Pejo.

Sono undici, purtroppo, i decessi in regione mentre in provincia di Trento i casi di contagio aumentano in maniera molto importante e si raggiunge 378 casi con 7 guariti, 269 persone a domicilio, 15 in terapia intensiva, 13 in alta intensità.

Rispetto a ieri, sabato 14 marzo, il dato di Arco cresce ulteriormente a 42 persone contagiate, mentre a Pergine ci sono 21 unità. A Ledro si passa da 2 a 34 persone, in crescita anche Canazei.

Qui il focus sui contagi in Trentino divisi sui diversi comuni: