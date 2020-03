Emergenza coronavirus, sale a 7 il numero di morti in Trentino Alto Adige

Sono 5 i morti in Alto Adige mentre in Trentino sono 2 i decessi registrati fino ad oggi

BOLZANO. Sale il bilancio dei morti in regione. In Alto Adige arrivano a cinque le persone morte per coronavirus in quattro giorni.

L'ultimo caso è un 82enne di Selva Gardena il cui decesso è avvenuto all’ospedale di Vipiteno, dopo essere stato riscontrato positivo al coronavirus.

In regione, quindi, diventano sette le vittime causate dal virus.

In Alto Adige oltre a questa ultima morte, abbiamo la prima donna di 85 anni, un altro bolzanino di 88 anni e un 86enne di Castelrotto. Infine una donna di oltre 90 anni con altre patologie morta tra venerdì e sabato.

Per quanto riguarda il Trentino, invece, abbiamo una donna di 81 anni di Borgo e don Luigi don Luigi Trottner, parroco di Campitello.