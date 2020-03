Un altro morto per coronavirus in Trentino Alto Adige. Salgono a 5 i deceduti

E' di questa sera la notizia di una persona morta in Alto Adige trovata positiva al coronavirus. Deceduto anche don Luigi Trottner di 86 anni di Vigo di Fassa

BOLZANO. Salgono a cinque i decessi da coronavirus in Trentino Alto Adige. Questa sera, infatti, è arrivata la notizia di un terzo morto in provincia di Bolzano.

Si tratta di un uomo di 86 anni che si trovava ricoverato all'ospedale di San Candido. L'uomo, che soffriva già di altre patologie, è stato trovato positivo al tampone.

Sono quindi tre le persone morte in Alto Adige mentre sono due i deceduti per coronavirus in Trentino dove oggi si è appreso della morte di don Luigi Trottner, 86enne di Vigo di Fassa e parroco a Campitello. Il sacerdote aveva celebrato l'ultima messa il 3 marzo e successivamente aveva accusato i primi sintomi del contagio.