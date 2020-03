Coronavirus, non ce l’ha fatta l’alpino Adriano Furlan: “Ti ricorderemo sempre per la tua disponibilità”

Il ricordo del gruppo alpini di Lizzanella: “Con la tua immancabile macchina fotografica hai immortalato innumerevoli manifestazioni e cerimonie, che grazie a te non saranno mai dimenticate”

ROVERETO. Purtroppo salgono ancora le vittime trentine del coronavirus, questa volta a soccombere alla malattia è stato un roveretano 78enne. “Il 26 marzo è ‘andato avanti’ l'alpino e amico Adriano Furlan – scrive un conoscente su Facebook che poi aggiunge – uomo buono e generoso, sempre disponibile e affidabile, un punto di riferimento per tutta la nostra Lizzanella, un esempio meritorio per tutto il Gruppo Alpini del nostro paese e del Trentino”.

Infatti Adriano Furlan, classe 1942, era un alpino e per anni aveva fatto parte del direttivo del gruppo Alpini Lizzanella che ha voluto commemorarlo con un messaggio postato sui social: “Per tanti anni sei stato una colonna portante della nostra sezione – scrivono – te ne sei andato troppo velocemente e purtroppo non possiamo salutarti come meriti”.

L’alpino si era preso cura in particolare della baita del Gruppo trasformandola in un luogo di aggregazione al servizio della comunità: “Ti ricorderemo sempre per la tua disponibilità, i tuoi modi garbati e la tua allegria”.

Furlan per molto tempo aveva coltivato la passione per la fotografia, tanto che spesso teneva con sé una fotocamera: “Con la tua immancabile macchina fotografica – ricordano sempre gli amici alpini – hai immortalato innumerevoli manifestazioni e cerimonie che grazie a te non saranno mai dimenticate”.