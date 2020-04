Coronavirus, nonostante i divieti va a scalare in solitaria e facendo Dry-tooling precipita a terra. Lo salvano i soccorritori

MADONNA DI CAMPIGLIO. Sarebbe caduto da una falesia per sbattere violentemente al suolo. Un ragazzo di 33 anni, questo pomeriggio, intorno alle 15.30 ha voluto sfruttare la bellissima giornata primaverile e, nonostante i divieti e le regole stringenti per evitare che il coronavirus continui la sua diffusione, si è recato su una parete di roccia vicina all'Hotel Fontanelle, la prima struttura alberghiera che si trova prima di entrare a Madonna di Campiglio, a quota circa 1.500 metri di altitudine.

Qui è stato trovato a terra, ferito al volto e delle contusioni al bacino dopo essere caduto da alcuni metri. Il giovane infatti stava praticando in solitaria il Dry-tooling una tecnica che consiste nello scalare una parete di roccia utilizzando l'attrezzatura da ghiaccio, e quindi picozza e ramponi.

A dare l'allarme i familiari del giovane che non vedendolo rientrare hanno allertato i soccorsi. Sul posto, subito, si è attivata la macchina dei soccorsi compresi i sanitari già duramente messi alla prova dall'emergenza coronavirus che da un mese, circa, sta provando il sistema costringendo medici e infermieri a turni massacranti e a gravi rischi. Lo ''state a casa'' allora ha una doppia valenza e lo ripetiamo ancora: non solo serve a ridurre le possibilità di contagio ma serve anche ad evitare che si verifichino incidenti che rischiano di mettere in ulteriore difficoltà l'apparato dei soccorsi (QUI IL VIDEO del Soccorso Alpino che spiega proprio questo).

Il coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino ha chiesto l'intervento dell'elicottero e di una squadra di operatori della Stazione Madonna di Campiglio. L'infortunato, un uomo del posto, si trovava alla base della falesia in stato cosciente. È stato raggiunto dai soccorritori e dall'equipe medica; dopo essere stato stabilizzato, è stato verricellato a bordo dell'elicottero per il trasferimento all'ospedale Santa Chiara di Trento. Sul luogo dell'incidente anche un'ambulanza e i vigili del fuoco di Campiglio.