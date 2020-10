Coronavirus, Trump: ''Io e Melania siamo positivi al Covid19''

Il ministro dell'Ambiente interviene sulla relazione fatta dai Carabinieri del Cites dopo la visita al Casteller. Le condizioni descritte dei tre orsi M49, DJ3 e M57 sono gravi e nelle scorse ore le associazioni animaliste hanno deciso di denunciare il presidente Fugatti per maltrattamento animali. Costa: "Tenere animali come gli orsi in gabbia è già di per sé innaturale"