Coronavirus, la Provincia ai box: Fugatti, Spinelli e Gottardi positivi. Il resto dell'esecutivo in quarantena

TRENTO. Il presidente e due assessori sono risultati positivi a Covid-19: Maurizio Fugatti, Mattia Gottardi e Achille Spinelli hanno contratto il coronavirus.

Questo l’esito dei tamponi disposti dopo la notizia della positività di un dirigente dei servizi di staff della Giunta. Come noto, questa circostanza ha fatto scattare le misure di sicurezza e da venerdì i componenti dell’esecutivo hanno osservato l’isolamento volontario.

Oggi la risposta dei test conferma la necessità di disporre la quarantena per tutto l'esecutivo, presente ai lavori di Giunta di venerdì scorso (Qui articolo). La Provincia finisce praticamente ai box: tre positivi e tutti gli altri in isolamento.

Al momento la positività, che riguarda anche il responsabile dell'ufficio stampa, è di tipo asintomatico. Anche per questo motivo le attività della Giunta proseguono in modalità telematica dopo che la tre giorni di sedute consiliari sono state rimandate per l'impossibilità dell'amministrazione di riorganizzarsi in versione smart-working in tempi brevi (Qui articolo).

"Oggi sono risultato positivo al Covid. Voglio rassicurare tutti che sto bene e non ho alcun sintomo. Sono a casa in isolamento dove continuerò a lavorare per il nostro Trentino", commenta Fugatti.