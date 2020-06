Coronavirus, un nuovo contagio in Trentino su 500 tamponi mentre a Bolzano sono 11 su 222

Il nuovo positivo non viene dalle Rsa e non è minorenne ed è sintomatico. Negli scorsi cinque giorni si erano avuti 15 nuovi casi contro i 7 dei precedenti 5

TRENTO. Mentre in Alto Adige nelle ultime 24 ore sono stati trovati 11 positivi, tutti riconducibili a un unico nucleo familiare, su soli 222 tamponi (per una percentuale contagi/tamponi molto alta, che non si registrava da metà aprile, di oltre il 5%) in Trentino dopo i dati in crescita degli ultimi giorni si torna, fortunatamente, a un solo contagio su circa 500 tamponi (498).

E quindi se ieri i casi erano stati 5, di persone positive al coronavirus in Trentino per un quadro degli ultimi cinque giorni che si mostrava leggermente in crescita rispetto a quelli precedenti (15 casi in 5 giorni contro i 7 dei precedenti cinque) oggi si è tornati a un livello molto basso.

Il nuovo caso positivo, infatti, si tratta di un soggetto con sintomi, che non proviene da Rsa e non è minorenne. Anche oggi fortunatamente non si registrano decessi, né ricoveri in ospedale a causa del Covid19. I tamponi analizzati sono stati 498, tutti a cura di APSS. Dal Commissariato del governo arrivano infine i dati relativi all'attività delle forze dell'ordine: 1373 persone controllate (nessuna sanzione) e 345 verifiche in esercizi commerciali (1 sanzione).