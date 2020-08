Coronavirus, in Trentino un solo nuovo positivo nelle ultime 24 ore. Sono 5 le persone ricoverate con Covid-19

Dopo giorni difficili, per quanto riguarda la ripresa del virus in regione, oggi arrivano buone notizie dagli oltre 1.600 tamponi

TRENTO. Con un indice di trasmissibilità tra i più alti in Italia (il terzo dopo Sicilia e Alto Adige) in Trentino, per fortuna, si torna a registrare un aumento molto contenuto di nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Su oltre 1.636 tamponi, infatti, solo uno è risultato positivo al Covid-19.

Nel rilevarlo nel suo quotidiano rapporto, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari conferma che restano sempre 5 i pazienti ricoverati, nessuno dei quali in rianimazione. Sempre alto il numero di tamponi eseguiti. Ieri ne sono stati analizzati 1636, di cui 708 in Apss e 928 alla Fem.

Ieri i tamponi erano stati 400 in meno ma i positivi rinvenuti erano stati 4 e 2 persone erano state ricoverate in ospedale (raggiungendo il numero attuale di 5). Complessivamente, quindi, il Trentino sale a 5.615 casi e resta a 470 decessi da inizio epidemia.

Situazione peggiore, in queste settimane, si sta registrando in Alto Adige dove anche oggi sono state segnalate cinque persone positive su 1115 tamponi effettuati. Sono più di 1.000 i cittadini messi in isolamento e in molti comuni si stanno avendo delle strette anche sulle regole. A Vipiteno il sindaco ha emesso un'ordinanza per obbligare chi passeggia in centro storico ad indossare la mascherina. A Bronzolo da lunedì partiranno i tamponi a tappeto per tutti i 2.800 residenti.