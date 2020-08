Coronavirus, in Trentino due nuovi positivi ma nessun ricoverato in ospedale (a Bolzano riaperta la terapia intensiva Covid)

TRENTO. Dopo una settimana molto difficile con decine di nuovi positivi trovati sul territorio, anche se per lo più legati al focolaio di Rovereto della Bartolini, in Trentino gli ultimi due giorni si sono tradotti in 5 nuovi contagi individuati su oltre 3.000 tamponi. Oggi, infatti, i nuovi positivi sono stati 2 su 2062 tamponi di cui 455 nei laboratori di Microbiologia dell’ospedale Santa Chiara e 1607 in quelli della Fondazione Mach di San Michele all’Adige.

Anche negli ospedali la situazione è costante, con nessun ricovero connesso al Covid 19 e anche questa è un'ottima notizia visto che a Bolzano, invece, sono state ricoverate due persone (una settantenne e un trentenne) in terapia intensiva (il cui reparto Covid è stato riaperto) e nelle ultime 24 ore sono state rilevate ben 21 persone positive. Il Trentino, dal canto suo, ieri è stato inserito dalla Fondazione indipendente Gimbe (che dall'inizio dell'epidemia raccoglie e analizza i dati del contagio) nel riquadro ''rosso'' ed è stato definito il territorio con la crescita maggiore di contagi ogni 100.000 abitanti d'Italia.

Numeri preoccupanti che devono servire a tenere altissimo il livello di attenzione verso questa pandemia che in qualsiasi Paese arriva lo mette in ginocchio (è di queste ore la notizia che negli Stati Uniti il Pil del secondo trimestre è crollato del 33% e si sono già registrati oltre 150.000 morti per Covid). Per quanto riguarda i casi in Trentino il totale dei contagiati da inizio pandemia sta per toccare quota 5.600 (siamo a 5.597).