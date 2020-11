Coronavirus, un terzo dei positivi sono over 70. Da Trento a Tesero da Arco a Nomi ecco la mappa dei Comuni con contagiati

Per i dati ufficiali della Pat (che anche per l'istituzione delle zone rosse lasciano il tempo che trovano visto che i provvedimenti vengono presi basandosi anche sui positivi agli antigenici ma mostrano comunque una tendenza) i Comuni con più positivi per abitante sono i seguenti: Telve al 3,6%, Castello Tesino al 3,3%, Frassilongo al 2,7%, Palù del Fersina al 2,5%, Fierozzo al 2,3%, Sover e Bedollo all'1,9%

TRENTO. E' all'8,59% i rapporto contagi/tamponi molecolari di oggi con i 266 positivi registrati e i 3.095 tamponi eseguiti. Un dato in media con gli ultimi giorni che oscillano tra il 10 e il 5 per cento (contro oltre il 20% costante dell'Alto Adige). Ci sono poi altri 7 decessi e i ricoveri in ospedale hanno raggiunto numeri mai toccati anche nella prima ondata (QUI ARTICOLO).

Nel dettaglio, dei nuovi positivi 36 (tra ospiti e operatori) provengono da RSA, 6 hanno meno di 5 anni e di questi la metà è addirittura sotto i 2 anni; sono sempre molti inoltre gli over 70 che contraggono l’infezione (il dato di oggi è pari a 93 persone). A questo propositivo doveroso e forte il rinnovato appello delle autorità sanitarie per invitare tutti a mantenere il massimo livello di prudenza, soprattutto nei confronti delle categorie più fragili per le quali l’impatto con il virus può essere fatale.

E proprio a loro era rivolto anche l'appello del Comune di Trento a rispettare le regole per l'accesso al mercato del giovedì, appello non ascoltato con la conseguenza che domani il sindaco Ianeselli firmerà un'ordinanza per disporre la sospensione dell'evento. ''Gli agenti e gli alpini - si leggeva nel comunicato stampa del Comune - in servizio oggi al mercato non sempre hanno trovato tra i cittadini, spesso anziani, l'auspicata comprensione quando hanno fatto notare il mancato rispetto dei sensi di marcia o delle distanze di sicurezza''.

Altri 26 bambini e ragazzi in età scolare sono risultati positivi ed ora si sta valutando se disporre la quarantena per le rispettive classi (ieri erano 168). Per quanto riguarda il focus sui Comuni è ancora una volta Trento a registrare più positivi da tampone molecolare con 35 nuovi contagi. E in doppia cifra ci sono anche Rovereto (+24), Arco (+14), Tesero (+14) e Nomi (+12).

Poi c'è Pergine con 9 positivi; Levico Terme con 8 positivi; Borgo Valsugana con 7 positivi; Baselga di Piné, Fornace e Giovo con 5 positivi; Castel Ivano, Ville d'Anaunia, Mori, Nogaredo, Ala con 4 positivi; Fierozzo, Altopiano della Vigolana, Cles, Vallarsa, Sant'Orsola Terme, Terre d'Adige, Cavalese, Riva del Garda, Mezzolombardo 3 contagi; Telve, Castello Tesino, Sover, Predaia, Campodenno, Torcegno, Lavis, Madruzzo, San Michele, Villa Lagarina, Dro, Volano, Castello Molina di Fiemme, Spormaggiore, Dimaro-Folgarida, Trambileno, Stenico, Borgo Chiese, Vallelaghi, Besenello, Bleggio Superiore 2 contagi.

Bedollo, Tenna, Malè, Calceranica, Mezzana, Caldonazzo, Sella Giudicarie, Contà, Romeno, Novella, Nago-Torbole, Segonzano, San Giovanni di Fassa, Calliano, Croviana, Pomarolo, Tenno, Pinzolo, Cembra Lisignago, Mezzocorona, Ville di Fiemme, Folgaria, Isera, Altavalle, Ronchi Valsugana, Samone, Primiero San Martino di Castrozza, Imer, Soraga, Storo 1 contagio.

Per i dati ufficiali della Pat (che anche per l'istituzione delle zone rosse lasciano il tempo che trovano visto che i provvedimenti vengono presi basandosi anche sui positivi agli antigenici) i Comuni con più positivi per abitante sono i seguenti: Telve al 3,6%, Castello Tesino al 3,3%, Frassilongo al 2,7%, Palù del Fersina al 2,5%, Fierozzo al 2,3%, Sover e Bedollo all'1,9%, Nomi all'1,8%, Tesero, Baselga di Piné e Ronzone all'1,6%.

Rapporto contagi/tamponi in Trentino:

giovedì 19 novembre: 266 positivi - 3095 tamponi - 8,59% /7 decessi

mercoledì 18 novembre: 236 positivi - 4.224 tamponi - 5,6% | 7 decessi

martedì 17 novembre: 276 positivi - 1.624 tamponi - 17% | 3 decessi

lunedì 16 novembre: 181 positivi - 1.900 tamponi - 9,5% | 15 decessi

domenica 15 novembre: 268 positivi - 2.482 tamponi - 10,8% | 8 decessi

sabato 14 novembre: 206 positivi - 4.145 tamponi - 4,95% | 11 decessi

venerdì 13 novembre: 202 positivi - 4.782 tamponi - 4,22% /12 decessi

giovedì 12 novembre: 253 positivi - 2.434 tamponi - 10,39% | 8 decessi

mercoledì 11 novembre: 253 positivi - 4.327 tamponi - 5,85% | 8 decessi

martedì 10 novembre: 243 positivi - 2.388 tamponi - 10,18% | 6 decessi

lunedì 9 novembre: 257 positivi - 993 tamponi - 25,9% | 6 decessi

domenica 8 novembre: 182 positivi - 1.888 tamponi - 9,64% | 1 decesso

sabato 7 novembre: 251 positivi - 2.619 tamponi - 9,58% | 5 decessi

venerdì 6 novembre: 261 positivi - 3.583 tamponi - 7,23% | 5 decessi

giovedì 5 novembre: 320 positivi - 3.132 tamponi - 10,32% | 3 decessi

mercoledì 4 novembre: 225 positivi - 3.723 tamponi - 6% | 4 decessi

martedì 3 novembre: 112 positivi - 1.527 tamponi - 7,33% | 3 decessi

lunedì 2 novembre: 187 positivi - 937 tamponi - 19,96% | 3 decessi

domenica 1 novembre: 210 positivi - 2.759 tamponi - 7,6% / 3 decessi

sabato 31 ottobre: 390 positivi - 3056 tamponi - 12,7% /1 decesso

venerdì 30 ottobre: 222 positivi - 2.861 tamponi - 7,6% | 2 decessi

giovedì 29 ottobre: 173 positivi - 3.132 tamponi - 5,5% | 3 decessi

mercoledì 28 ottobre: 191 positivi - 2.761 tamponi - 6,9% | 5 decessi

martedì 27 ottobre: 257 positivi - 1.346 tamponi - 19% | 1 decesso

lunedì 26 ottobre: 113 positivi - 983 tamponi - 11,5% | 1 decesso

domenica 25 ottobre: 104 positivi - 1.820 tamponi - 5,7% | 1 decesso

sabato 24 ottobre: 162 positivi - 2.513 tamponi - 6,45% | 1 decesso

venerdì 23 ottobre: 207 positivi - 3.017 tamponi - 6,86%

giovedì 22 ottobre: 153 positivi - 1.231 tamponi - 12,4% | 3 decessi

mercoledì 21 ottobre: 148 positivi - 2.768 tamponi - 5,35% | 1 decesso

martedì 20 ottobre: 94 positivi - 846 tamponi - 11,1% | 1 decesso

lunedì 19 ottobre: 79 positivi - 1.521 tamponi - 5,2% | 1 decesso

domenica 18 ottobre: 48 positivi - 816 tamponi - 5,88%

sabato 17 ottobre: 82 positivi - 2.127 tamponi - 3,85% | 1 decesso

venerdì 16 ottobre: 111 positivi - 2.376 tamponi molecolari - 4,67% | 1 decesso

giovedì 15 ottobre: 111 positivi totali - 1.912 test - 5,8% | 62 positivi - 1.656 tamponi molecolari - 3,7% | 49 positivi - 256 test rapidi - 19,14% | 2 decessi

mercoledì 14 ottobre: 44 positivi totali - 2.781 test - 1,58% | 29 positivi - 2.567 tamponi molecolari - 1,13% | 15 positivi - 214 test rapidi - 7% | 2 decessi

martedì 13 ottobre: 38 positivi totali - 974 test - 3,90% | 28 positivi - 802 tamponi molecolari - 3,49% | 10 positivi - 172 test rapidi - 5,81% | 2 decessi

lunedì 12 ottobre: 6 positivi totali - 175 test - 3,43% | 2 positivi - 129 tamponi molecolari - 1,5% | 4 positivi - 46 test rapidi - 8,70% | 1 decesso

domenica 11 ottobre: 51 positivi totali - 1.951 test - 2,6% | 39 positivi - 1.845 tamponi molecolari - 2,11% | 12 positivi - 106 test rapidi - 11,3%

sabato 10 ottobre: 71 positivi totali - 2.576 test - 2,75% | 50 positivi - 2.329 tamponi molecolari - 2,15% | 21 positivi - 247 test rapidi - 8,50% | 2 decessi

venerdì 9 ottobre: 39 positivi - 2.182 tamponi - 1,79%

giovedì 8 ottobre: 59 positivi - 2.731 tamponi - 2,16%

mercoledì 7 ottobre: 32 positivi - 2.127 tamponi - 1,5%

martedì 6 ottobre: 40 positivi - 3.492 tamponi - 3,5%

lunedì 5 ottobre: 49 positivi - 1.204 tamponi - 4%

domenica 4 ottobre: 34 positivi - 1.524 tamponi - 2,23%

sabato 3 ottobre: 62 positivi - 2.132 tamponi - 2,9%

venerdì 2 ottobre: 39 positivi -1.714 tamponi - 2,27%

giovedì 1 ottobre: 48 positivi - 1.883 tamponi - 2,55%

mercoledì 30 settembre: 37 positivi - 2.422 tamponi - 1,53%

martedì 29 settembre: 13 positivi - 1.110 tamponi - 1,17%

lunedì 28 settembre: 20 positivi e 208 tamponi - 9,6% - 1 decesso

domenica 27 settembre: 42 positivi e 1.541 tamponi - 2,7%

sabato 26 settembre: 51 positivi e 2.116 tamponi - 2,4%

venerdì 25 settembre: 23 positivi e 2.155 tamponi - 1,06%

giovedì 24 settembre: 23 positivi e 1613 tamponi - 1,43%

mercoledì 23 settembre: 22 positivi e 2.227 tamponi - 0,9%

martedì 22 settembre: 25 positivi e 999 tamponi - 2,5%

lunedì 21 settembre: 2 positivi e 517 tamponi - 0,97%

domenica 20 settembre: 45 positivi e 1.547 tamponi - 2,9%

sabato 19 settembre: 22 positivi e 2.375 tamponi - 0,9%

venerdì 18 settembre: 18 positivi e 1.794 tamponi - 1%

giovedì 17 settembre: 76 positivi e 2.099 tamponi - 3,6%

mercoledì 16 settembre: 32 positivi e 2.528 tamponi - 1,3%

martedì 15 settembre: 20 positivi e 621 tamponi - 3,2%

lunedì 14 settembre: 20 positivi e 317 tamponi - 6,3%

domenica 13 settembre: 9 positivi e 1.166 tamponi - 0,77%

sabato 12 settembre: 22 positivi e 1.957 tamponi - 1,12%

venerdì 11 settembre: 29 positivi e 1.627 tamponi - 1,8%

giovedì 10 settembre: 82 positivi e 1.895 tamponi - 4,3%

mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1.251 tamponi - 0,56%

martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%

lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%

domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1.708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%