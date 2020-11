Coronavirus in Trentino, 51 casi a Trento e 41 a Pergine. Ecco gli 80 Comuni del contagio e dove sono avvenuti i 3 decessi

TRENTO. Ci sono 10.814 casi e 519 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus, sono 7.883 i guariti da inizio emergenza e 2.412 gli attuali positivi. Sono stati, purtroppo, comunicati 3 morti tra Trento, Predaia e Sella Giudicarie. Il bilancio è di 49 morti in questa seconda ondata di Covid-19 (Qui articolo).

Ci sono 239 persone nelle strutture ospedaliere di cui 15 pazienti si trovano nel reparto di terapia intensiva e 16 in alta intensità. Nelle ultime 24 ore sono stati trovati 320 positivi a fronte dell'analisi di 3.132 tamponi​ molecolari per un rapporto contagi/tamponi al 10,32%. Nelle ultime 24 ore sono state testate 750 persone e il tasso di infezione è del 42% (sotto tabella Gedi visual con dati del Ministero della salute).

Tra i nuovi contagiati, 149 persone presentano sintomi e ci sono 77 positivi tra gli over 70 anni. A questi si aggiungo 2 casi tra 0-2 anni e 1 under 5 anni. L'appello è quello di seguire le misure di sicurezza a partire dal distanziamento e dall'uso della mascherina per proteggere la popolazione anziana.

Oggi sono state riscontrate 25 nuove positività di bambini e ragazzi in età scolare, le autorità sanitarie sono in fase di ricostruzione per comprendere eventuali misure di quarantene. Ci sono attualmente 238 classi in isolamento.

Sono 52 i nuovi positivi a Trento che si porta a quota 2.125 casi da inizio epidemia. A questi si aggiungono 41 contagi a Pergine (658 casi).

Sono 19 i contagi a Rovereto (581 casi) e 17 positivi ad Arco (458 casi), 10 infezioni a Baselga di Pinè (174 casi), Brentonico (75 casi), Lavis (249 casi) e Riva del Garda (265 casi).

Ci sono 7 infetti a Borgo d'Anaunia (57 casi) e Cles (162 casi), 6 a Levico (216 casi), Mezzocorona (146 casi) e Ville d'Anaunia (90 casi). Poi 5 positivi a Civezzano (57 casi), 4 a Borgo Valsugana (94 casi), Castel Ivano (46 casi), Cavalese (108 casi) e Nogaredo (27 casi).

Sono 3 i positivi Altopiano della Vigolana (71 casi), Caldonazzo (64 casi), Campodenno (35 casi), Ledro (183 casi), Mezzolombardo (157 casi), Tesero (68 casi), Tione (99 casi) e Villa Lagarina (30 casi).

Poi 2 contagi a Sella Giudicarie (91 casi), Calliano (35 casi), Canazei (98 casi), Cembra Lisignago (99 casi), Dro (119 casi), Fierozzo (12 casi), Isera (31 casi), Mori (97 casi), Pieve Tesino (16 casi), Ronzone (7 casi), San Giovanni di Fassa (105 casi), Scurelle (15 casi), Spormaggiore (12 casi) e Tre Ville (26 casi).

E ancora 1 positivo a Predaia (72 casi), Ala (84 casi), Aldeno (31 casi), Avio (32 casi), Bedollo (45 casi), Besenello (67 casi), Calceranica (21 casi), Caldes (10 casi), Castelnuovo (8 casi), Cavareno (10 casi), Cavizzana (4 casi), Contà (14 casi), Dambel (9 casi), Fornace (26 casi), Frassilongo (8 casi), Giovo (58 casi), Grigno (19 casi), Lona-Lases (6 casi), Madruzzo (43 casi), Malè (68 casi), Moena (46 casi), Nago-Torbole (29 casi), Novella (46 casi), Ospedaletto (5 casi), Pinzolo (84 casi), Pomarolo (26 casi), Predazzo (147 casi), Rabbi (11 casi), Roncegno Terme (35 casi), San Michele all'Adige (67 casi), Sant'Orsola (24 casi), Sanzeno (8 casi), Sover (13 casi), Telve (17 casi), Tenna (21 casi), Terre d'Adige (36 casi), Terzolas (17 casi), Vallarsa (10 casi), Vallelaghi (40 casi) e Vignola-Falesina (5 casi).