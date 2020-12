Coronavirus, via libera dal Regno Unito per il vaccino Pfizer-BioNTech. Già disponibile dalla prossima settimana, la società: ''Momento storico''

Il ministero della sanità del RegnoUnito ha spiegato: "Il governo ha accettato la raccomandazione dell'autorità di regolazione sui farmaci del Regno, la Mhra, per approvare l'uso del vaccino Covid-19 della Pfizer-BioNTech". Sono una cinquantina gli ospedali che si stanno preparando per la somministrazione

TRENTO. Dal Regno Unito è stato dato il via libera all’uso del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid19.

Il vaccino, in questo modo, sarà già disponibile dall’inizio della prossima settimana.

"Il governo ha accettato la raccomandazione dell'autorità di regolazione sui farmaci del Regno, la Mhra, per approvare l'uso del vaccino Covid-19 della Pfizer-BioNTech", si legge in un comunicato del ministero della Sanità. "Il vaccino sarà disponibile in tutto il Regno Unito a partire dalla prossima settimana con la priorità agli anziani delle case di riposo e il personale medico", si precisa nella nota.

Il Regno Unito è diventato il primo Paese occidentale a concedere in licenza un vaccino contro la Covid. Il Regno Unito ha acquistato 40 milioni di dosi del vaccino che ha dimostrato di avere un'efficacia del 95% nelle sue prove finali. (QUI L'ARTICOLO)

Albert Bourla, presidente e amministratore delegato di Pfizer, citato dal quotidiano The Guardian ha aggiunto: "L'autorizzazione all'uso d'emergenza concessa oggi nel Regno Unito segna un momento storico nella lotta contro Covid-19. Questa autorizzazione è un obiettivo a cui stiamo lavorando da quando abbiamo dichiarato per la prima volta che la scienza vincerà, e plaudiamo all'MHRA per la sua capacità di condurre un'attenta valutazione e di intraprendere azioni tempestive per contribuire a proteggere la popolazione del Regno Unito". (QUI LA STORIA DEL VACCINO PFIZER-BIONTECH)

Sono circa 50 gli ospedali, spiega la BBC, dove al momento sono in fase di allestimento centri di vaccinazione.

Anche se la vaccinazione inizierà a breve, da parte delle autorità l'invito a tutta la popolazione di rispettare le regole. Questo è fondamentale per fermare la diffusione. Bisogna quindi continuare a mantenere la distanza sociale e usare le mascherine.