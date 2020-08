FOTO e VIDEO. Maltempo in Alto Adige, allerta arancione. L'appello: ''Attenzione ai corsi d'acqua e spostate le auto dai garage''

Precipitazioni intense sono attese anche per le prossime ore e l'allerta è stata prorogata fino a lunedì 31 agosto. Tutti e 306 corpi dei vigili del fuoco in pre-allerta per entrare in azione. Già diverse le operazioni di messa in sicurezza e per risolvere allagamenti e frane. Chiusa la ferrovia della val Pusteria

BOLZANO. Sono già diversi gli interventi in Alto Adige a causa dell'intensa ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul nord-est. Le prime attività sono scattate già nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto. In Trentino sono stati registrati in particolare danni per le produzioni agricole sulle Destra Adige (Qui articolo), mentre in Veneto le criticità sono ancor più grandi (Qui articolo).

La Protezione civile aveva diramato l'allerta arancione e l'attenzione resta molto alta in Alto Adige. La linea ferroviaria della val Pusteria resta chiusa precauzionalmente fino a lunedì, mentre a Chiusa è stato chiesto di spostare la macchine dai garage di piazza Mercato e prendere contromisure per proteggere le cantine nelle zone a rischio in quanto a causa delle intense precipitazioni c'è concreto pericolo di qualche esondazione.

. Sono già scese grandi quantità di pioggia, in particolare ine nell'area dell'. I terreni sono già parzialmente saturi, mentre alcuni corsi d'acqua, come l'Isarco e il Solda, sono prossimo a raggiungere il livello di guardia e molti hanno portate molto forti. E per le prossime ore è attesa ancora pioggia, che potrebbe diventare grandine in alcune zone.

Diverse unità del sistema di protezione civile sono già in azione per piante pericolanti e allagamenti, frane e smottamenti, ma tutti i 306 corpi dei vigili del fuoco dell'Alto Adige sono in pre-allarme e pronti a entrare in azione in caso di emergenza.