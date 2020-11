Indicano la sede della società a Trento per ottenere i contributi ma è finta. Ora devono restituire oltre 100 mila euro

TRENTO. Doveva produrre beni e servizi sul territorio provinciale, stabilire in Trentino l'unità operativa dove svolgere l'attività principale. Invece non è avvenuto nulla di tutto questo e i soci di una società “fantasma” dovranno restituire ora oltre 100 mila euro e cioè il contributo ricevuto in qualità di start up risarcendo Comunità Europea, Stato e Pat.

Lo ha deciso la Corte dei Conti a seguito di alcune indagini che sono partite negli scorsi anni. L'idea imprenditoriale riguardava i dispositivi ludici per bambini tramite la ricerca e la produzione di manufatti di design.

Il responsabile aveva chiesto nel 2012 di poter accedere ai contribuiti di un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale. A seguito di questa richiesta venne erogato un contributo di oltre 100 mila euro. Successivamente fu registrata alla Camera di Commercio la nuova società che però nel 2017 fu messa in liquidazione per le forte perdite accumulate.

Da qui sono partite delle verifiche da parte della Finanza dalle quali è risultato che la società non aveva mai avuto una sede reale in Trentino dimostrando, in questo modo, di non aver rispettato le regole stabilite dal bando.

Le verifiche hanno qui portato all'accusa di indebita percezione di finanziamenti pubblici. La Corte dei Conti ha condannato i soci a risarcire 31.729,19 euro in favore della Comunità Europea, 41,385,45 allo Stato e alla Provincia di Trento dovranno essere risarciti 32.649,34.