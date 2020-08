Maltempo in Trentino, in Val Genova una frana finisce contro un ponte e viene deviato il corso del fiume. Riapertura parziale della viabilità

Il maltempo di ieri sera ha visto l'intervento dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e delle forze dell'ordine che hanno portato in salvo una centinaio di persone bloccate a monte della frana. La viabilità è stata riaperta solo fino al Rifugio Stella Alpina

TRENTO. Sono state fatte nelle prime ore di questa mattina le verifiche da parte dei geologici e dei tecnici della Provincia in Val Genova sconvolta ieri da una serie di frane che hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpino per riuscire a portare in salvo una centinaio di persone rimaste bloccate.

Gli smottamenti avevano interessato la strada che porta al rifugio Stella Alpina e malga Bedole. Colate di fango in alcuni casi e sassi in altri, erano finite per bloccare completamente la viabilità.

Ad essere impegnati sono stati i vigili del fuoco di Carisolo, Caderzone e Pinzolo, il soccorso alpino e le forze dell'ordine che sono riusciti ad evacuare rapidamente e portare a valle tutte le persone rimaste a monte della frana.

Nella notte è stata poi liberata provvisoriamente la strada, che rimane comunque chiusa al traffico, per il tratto Rifugio Stella Alpina - Malga Bedole, come stabilito dall'ordinanza del sindaco di Strembo. Purtroppo nelle prossime ore potrebbero arrivare altri temporali e l'attenzione rimane alta.

Il Servizio Bacini Montani sta lavorando per sgombrare il materiale franato dalla Val Gabbiolo che ha ostruito l’alveo sotto il ponte senza più lasciar defluire l'acqua.

(Foto vvf Strembo)