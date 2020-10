Maltempo, paura per la portata del Sarca a 300 metri cubi al secondo. Vigili del fuoco in azione con 800 metri di reti per contenere il materiale trasportato dall'acqua

Il corpo di Riva del Garda in azione perché la portata del fiume in alta val Rendena ha superato la soglia critica. Si stanno predisponendo le reti per contenere il materiale trasportato dalla furia dell'acqua

RIVA DEL GARDA. Forti precipitazioni, temporali e vento. Anche il Trentino in queste ore è colpito dal maltempo che sta creando non pochi danni in tutto il nord Italia. Nelle scorse ore la Protezione civile ha deciso di lanciare l'allerta arancione (Qui l'articolo) e i vigili del fuoco sono già attivi in diverse zone del nostro territorio per risolvere alcune criticità che sono state rilevate nelle ultime ore.

A creare preoccupazione è il fiume Sarca. Se ieri a quest'ora la sua portata era di 25 – 30 metri cubi al secondo attualmente è arrivata a circa 300 metri cubi al secondo. Un aumento che ha portato questa mattina, alle 5.30, l'intervento della centrale operativa che ha allertato, come da protocollo, il corpo di Riva del Garda per informarlo che la portata del fiume in alta val Rendena aveva superato la soglia critica.

La rilevazione fatta in alta val Rendena è fondamentale perché permette di avere del tempo utile per procedere alla posa delle reti dove il fiume Sarca si butta nel lago di Garda consentendo di recuperare il materiale trasportato dall'acqua e non disperso nel lago.

Immediatamente è stata allertata la squadra reperibile del corpo di Riva del Garda che si è attivata con uomini e mezzi di terra e mezzi nautici per procedere, sotto una pioggia battente, alla posa delle reti di contenimento che sono lunghe circa 800 metri.

Nel corso delle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti.

(Foto e video VVF Riva del Garda)