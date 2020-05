Non solo bar e ristoranti, ecco la delibera: riaprono anche attività dello spettacolo, musei e biblioteche (quella di Trento con servizio ''delivery'')

TRENTO. Il Trentino riapre tutto e nonostante un contagio ancora presente (e la confusione generata da un conteggio basato su un ''fraintendimento'' delle direttive nazionali da parte della Provincia che ha di fatto trasformato il Trentino da uno dei territori più problematici del Paese a quello migliore in assoluto nel giro di pochi giorni QUI ARTICOLO) da lunedì potranno riaprire i battenti quasi tutte le attività.

E lo faranno assieme al resto del Paese, non come i negozi che sono stati fatti aprire in Trentino con due giorni di anticipo semplicemente per far mettere una bandierina politica alla Provincia e nella confusione generale dei gestori provocata da protocolli locali diversi da quelli nazionali, la presenza/assenza di tutele legate all'Inail e ad altri enti extraregionali, il susseguirsi di direttive, decreti, ordinanze. Da lunedì, in particolare, possono riaprire, per davvero (quindi non solo più con il servizio a domicilio o l'asporto) anche i bar e i ristoranti e poi parrucchieri e gli estetisti ma anche le attività dello spettacolo, musei e biblioteche (in fondo all'articolo la lista completa).

Tutti dovranno sottostare alle regole che li riguardano specificatamente e in particolare dovranno adeguarsi ai due principi base per evitare il diffondersi del virus: la regola del distanziamento e l'uso delle mascherine. Per quanto riguarda, per esempio, la Biblioteca comunale di Trento da lunedì sarà possibile richiedere in prestito libri, Dvd, audiolibri della struttura. Grazie alla disponibilità di numerosi volontari si potrà ricevere al proprio domicilio, esclusivamente sul territorio comunale, il materiale richiesto. Sarà anche possibile ritirarli nella sede periferica più vicina. Le restituzioni dei libri già in prestito sono ancora sospese e non si riceveranno sanzioni per il ritardo. Inoltre è possibile prenotare un appuntamento per consultare documenti dell'archivio storico e delle sezioni di conservazione.

Queste le modalità:

Prestito

Il recapito dei libri in prestito è organizzato solo sul territorio comunale. Si possono ricevere in prestito al massimo 3 libri e 2 Dvd per volta. Si possono scrivere le proprie richieste (info@bibcom.trento.it e alle mail della sezione ragazzi e delle sedi periferiche) indicando un numero di telefono per essere contattati. Se i documenti richiesti sono disponibili verranno fornite per telefono o via email le modalità di consegna a domicilio o presso una sede periferica. Si consiglia di consultare il catalogo Osee Genius accedendo dalla home page del sito della biblioteca www.bibcom.trento.it per scegliere in anticipo documenti da prendere in prestito.

Recandosi presso le biblioteche di Gardolo e Mattarello si potrà comunicare con i bibliotecari in presenza e prendere in prestito i libri secondo le normali regole del prestito, ma non si potrà accedere alla sala e direttamente agli scaffali, non si potrà entrare per studiare o per leggere il giornale. L'accesso biblioteca, con le misure di distanziamento e sicurezza (mascherina e igienizzazione delle mani) sarà limitato alla sola area del bancone dei bibliotecari. In tutte le altre sedi periferiche si potrà accedere esclusivamente per ritirare libri precedentemente prenotati via mail o telefono. La consegna avverrà fuori dalla porta della biblioteca. Per il momento non è indicata una data di restituzione dei prestiti che verrà comunicata quando verranno attivate le restituzioni.

Consultazione documenti sezioni di conservazione e archivio storico

Si potrà accedere esclusivamente su appuntamento. Gli appuntamenti saranno fissati in ordine di arrivo. Il tempo massimo di permanenza in sala è di 2 ore. Si può prenotare un solo appuntamento per volta. Un'eventuale nuova successiva prenotazione potrà essere richiesta soltanto dopo aver usufruito del precedente appuntamento. Tramite telefonata: al numero 0461/889546, dalle 8.30 alle 17.30, per la consultazione di documenti della Sala Trentina; al numero 0461/889548, dalle 8.30 alle 12.30 per la consultazione di documenti dell'Archivio storico

Ecco le attività che da delibera provinciale si intende riaprire con il rispettivo codice Ateco: