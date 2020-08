''Pericolo di piena'' per l'Adige in Bassa Atesina, sirene pronte. Il Sarca fa paura. Betta: ''Dati allarmanti, state lontani dagli argini''

I vigili del fuoco di Egna annunciano che intere vie potrebbero essere evacuate nelle prossime ore perché nel pomeriggio potrebbe arrivare la piena del fiume. A Bressanone smontato il ponte storico per evitare che venga portato via dall'Isarco. Ad Arco troppi curiosi, il sindaco chiede di non avvicinarsi

TRENTO. ''Pericolo di piena''. Lo annunciano i vigili del fuoco di Egna per l'Adige in questo istante. ''L'Ufficio Idrologia e Dighe prevede un ulteriore innalzamento del livello del fiume Adige per questo pomeriggio - scrivono -. Il molo alluvionale via Stazione vicino al sottopassaggio della SS12 all'altezza del supermercato "Amort" sarà parzialmente bloccato. E' ancora possibile passare in auto. C'è la possibilità di dover evacuare i residenti nelle seguenti zone: Via Stazione; Via San Rocco; Vicolo Nuovo; Via Isola di Sotto; Via Isola di Sopra; Via Josef-Maria-Pernter. A questi residenti viene chiesto di spostare gli oggetti di valore dal seminterrato e dal piano terra ai piani superiori''.

Questi i vigili del fuoco di Egna che avvertono la popolazione di come la situazione sia tutt'altro che risolta anche se, soprattutto in Trentino, la pioggia sembra essere diminuita e in molte zone non piove più. ''L'evacuazione viene annunciata dalla sirena della Protezione civile - aggiungono - un minuto di sirena crescente e decrescente senza pause''.

Tantissima acqua, però, è caduta nelle ultime 24 ore e quindi i fiumi vanno monitorati costantemente. Nella zona della Bassa Atesina, a San Michele e a Nave San Rocco l'acqua passa a pelo sotto alcuni ponti e già dalle 10.10 a Bronzolo il fiume aveva raggiunto un livello di 4,5 metri, era stata attivata la Centrale Distrettuale d'Intervento Bassa Atesina. Alle 11 aveva superato i 5 metri. Inoltre, sono state occupate le postazioni d'osservazione lungo l'Adige a Bronzolo, Egna e Salorno dai Vigili del Fuoco competenti. ''La situazione - comunicavano i pompieri di Egna - è attualmente monitorata e valutata assieme al Centro Controllo Situazione provinciale, la Segreteria di piena e all'Ufficio Idrologia e dighe dell'Agenzia per la Protezione civile''.

In Alto Adige preoccupa anche l'Isarco soprattutto a Bressanone e Chiusa. A Bressanone, in particolare, oltre alle barriere contenitive posizionate ieri sera è stato smontato il vecchio ponte ''Bombenbrückele'' per liberare il passaggio al fiume ed evitare che venga abbattuto dalla forza della corrente.

In Trentino altro osservato speciale è il Sarca.

''In questo momento il fiume Sarca è ad alto rischio e si sta alzando molto pericolosamente - spiega il sindaco di Arco Betta - ci sono dei dati allarmanti. Manteniamo assolutamente la calma, però allontanatevi, per chi può, da sponde e da zone limitrofe al fiume; distanze di sicurezza e tutte le azioni di cautela. Per intenderci assolutamente vietato avvicinarsi alle sponde del fiume per curiosità. Restate più lontani che potete. Tutta la protezione civile è in allarme, non occupiamo il loro tempo a fargli allontanare curiosi. Chi abita “lontano” dal Sarca non si avvicini per favore e resti nelle frazioni. Condividete il post per favore e/o avvisate chi ritenete sia utile che conosca le informazioni di rischio/pericolo del Sarca in zona Arco''.