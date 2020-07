Precipita per una ventina di metri, jumper sbatte la schiena e riporta diverse escoriazioni. In azione il soccorso alpino

CANAZEI. Un jumper è precipitato in val di Fassa. E' stato elitrasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti e approfondimenti.

L'allerta è scattata intorno alle 18 di oggi, giovedì 9 luglio. Il pilota è decollato dal Pordoi e qualcosa è andato storto in fase di atterraggio.

A quel punto lo sportivo è precipitato per una ventina di metri in località Pian Schiavaneis per finire a terra e sbattere violentemente la schiena, oltre a riportare diverse escoriazioni.

Immediato l'allarme e sul posto si è portato il soccorso alpino e l'equipe medica, mentre il coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale ha attivato l'elicottero. Pronta a entrare in azione anche la guardia attiva della stazione di Canazei.

I soccorritori hanno isolato e messo in sicurezza l'area, quindi hanno recuperato il jumper mediante verricello.

Il ferito è stato affidato alle cure al personale sanitario. L'uomo è stato stabilizzato e immobilizzato, quindi è stato trasportato in elicottero all'ospedale del capoluogo.

Il rocciatore ha perso l'appiglio e quindi è scivolato per svariati metri. A lanciare l'allarme gli amici di arrampicata. In azione le unità dell'Aiut alpin che si sono portati sul luogo dell'incidente.

Dopo le prime cure, il rocciatore è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Maurizio di Bolzano.