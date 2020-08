Raffiche di vento, allagamenti, smottamenti e alberi schiantati sulle macchine. Il maltempo colpisce ancora l'Alto Adige

BOLZANO. E' ancora maltempo con allerta gialla per il Trentino Alto Adige. La Protezione Civile ieri ha emesso l’avviso che prevede nel corso della giornata il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto e sulla provincia di Trento con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Nelle ultime ore il maltempo ha colpito ancora una volta l'Alto Adige in diverse zone. Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento si sono abbattuti nei distretti di Merano e Bolzano e i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 40 interventi. A Merano, in particolare, la tempesta ha visto raffiche di vento che hanno raggiunto picco di 86 chilometri all'ora.

Ci sono stati interventi per liberare strade bloccate da grossi alberi schiantati a terra che, in alcuni casi , hanno anche danneggiato delle automobili. Non sono poi mancati allagamenti che hanno interessato cantine e garage.

In val Gardena il torrente Pufler a causa della tanta e forte pioggia si è gonfiato uscendo dagli argini in alcuni punti. Per questo alcune strade sono state chiuse. Sono stati interdetti anche alcuni sentieri escursionistici per il pericolo di caduta massi.