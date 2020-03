Torna la neve in quota: previsti tra i 30 e i 60 centimetri. Possibile vento forte e aumenta il pericolo valanghe

La misura punta a contrastare tutte quelle persone che utilizzano i cestini stradali come discariche dei propri rifiuti domestici. Gli agenti: “Individuati i trasgressori, non ci limitiamo all’invio della sanzione ma andremo a trovare la persona notificando l’infrazione, portando anche tutto il materiale informativo e spiegando come si opera una corretta raccolta differenziata”