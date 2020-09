Università di Trento, addio al professor Fulvio Zuelli. Collini: ''Ha avuto sempre a cuore l'Università'', De Pretis: ''Attento alle persone''

TRENTO. “Ho passato in Trentino molti anni, tutti dedicati agli studenti: sono loro la vera università” queste le parole che il professore Fulvio Zuelli ha pronunciato nel 2014 quando, avendo da poco lasciato la guida dell'Opera universitaria con la scomparsa oggi a Trento di Fulvio Zuelli se ne va un personaggio di rilievo per la storia dell’Università di Trento e per lo sviluppo del dialogo con la città.

La scomparsa del professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico per generazioni di studenti e studentesse lascia un vuoto enorme nella comunità accademica trentina. Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e preside della Facoltà di Giurisprudenza e poi rettore dell’Università di Trento dal 1990 al 1996 e dal 2010 professore emerito dell’Ateneo. Per diversi mandati è stato inoltre presidente dell’Opera universitaria.

“Con Fulvio Zuelli ho avuto fin da subito un rapporto positivo e cordiale” ricorda il rettore Paolo Collini. “Arrivato a Trento da poco, ero entrato nel consiglio dell’Opera universitaria ai tempi in cui lui era presidente, nei primi anni duemila. Da allora abbiamo collaborato su vari temi ed è maturato un rapporto anche personale. Senza dubbio l’Università di Trento gli deve molto. Durante il suo rettorato l’Ateneo è cresciuto, si è sviluppato e si è aperto alla comunità locale. Lui con l’Università aveva un rapporto speciale che ha mantenuto anche dopo la fine del suo mandato. Era sempre attento, vigile. Seguiva la vita dell’università quasi come un nonno, a distanza ma sempre presente, senza mai essere invadente, con grande rispetto. Il suo interesse era genuino. Teneva all’istituzione, al suo prestigio, alla sua reputazione.

Aveva a cuore il suo futuro. Era una persona vivace, sempre attiva e dinamica anche se molto riservata. Ho seguito con tristezza i suoi ultimi anni, quando la salute lo stava abbandonando. Rimane nel ricordo di tanti di noi che lo hanno conosciuto e apprezzato. E nella storia dell’Università di Trento".



A ricordare Fulvio Zuelli è anche Daria de Pretis, chiamata alla Corte costituzionale durante il suo mandato di rettrice dell’Ateneo. “Lo ricordo come direttore del Dipartimento, preside della Facoltà di Giurisprudenza, rettore per due mandati e presidente dell’Opera universitaria, sempre impegnato nella cura degli interessi dell’istituzione e particolarmente attento alle persone, fossero i colleghi o il personale amministrativo, e soprattutto agli studenti. Ne ricordo il tratto straordinariamente garbato e l’attitudine innata alla composizione e alla ricerca della concordia in tutti i contesti”.

Fulvio Cortese, attuale preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo, ha commentato: “Non abbiamo perso soltanto un autorevole emerito e uno stimato rappresentante della nostra comunità, ma abbiamo perso soprattutto un esempio di dedizione istituzionale e di dialogo”.

Ad esprimere le condoglianze per la scomparsa del professor Zuelli è anche il gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino ricordandone la grande disponibilità al dialogo ed al confronto. “Non solo l’Università, ma tutto il Trentino sono debitori al professor Zuelli – viene spiegato - di un apporto culturale costante e mai banale, ispirato ai principi di una critica costruttiva e di una visione ampia del Diritto e delle sue applicazioni, secondo la migliore tradizione della Giurisprudenza italiana. Ai familiari giunga un pensiero di vicinanza, nella certezza di un ricordo vivo e duraturo nel tempo per un uomo ed uno studioso capace di lasciare un segno tangibile nella storia di questa terra” conclude la note a firma della capogruppo Sara Ferrari.

Anche la Provincia autonoma di Trento, con il suo presidente e con l’assessore all’istruzione, università e cultura, si unisce al cordoglio dei familiari del professor Fulvio Zuelli, classe 1941, una delle “colonne portanti” dell’Università di Trento. "Di Zuelli il Trentino ricorderà a lungo il suo impegno instancabile all’interno dell’ateneo" viene spiegato in una nota "Ma anche la grande umanità, l’apertura al territorio, l'attenzione agli studenti e ai loro bisogni. E’ anche grazie al contributo di Zuelli che l’Università di Trento si è conquistata i primissimi posti nelle classifiche nazionali sulla qualità degli atenei italiani, per mantenerli poi nel corso degli anni".