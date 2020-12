Visto per almeno 20 volte a vendere droga, viene rincorso mentre cerca di raggiungere la stazione. Arrestato un 27enne

Un 27enne è stato arrestato a Trento con l'accusa di spaccio di stupefacenti. Trovato mentre consegnava 3 dosi di eroina a un tossicodipendente, ha cercato di fuggire vero la stazione per prendere un treno. Salito sul regionale per Verona, è stato quindi fermato dagli agenti della polizia di Stato. Nell'ultimo periodo era stato visto almeno 20 volte nell'atto di vendere droga

TRENTO. Trovato per l'ennesima volta a vendere stupefacenti in piazza Dante, un 27enne è stato arrestato con l'accusa di spaccio. Avvicinato dagli uomini della squadra mobile della polizia di Trento, era stato visto passare 3 dosi di eroina a un tossicodipendente trentino. Il giovane, di cittadinanza nigeriana, ha inutilmente tentato la fuga, dirigendosi verso la stazione dei treni.

Entrato in stazione – nel mentre cercava di disfarsi delle dosi – è stato fermato quando era già salito sul treno diretto verso Verona. Non è la prima volta che il 27enne viene colto in flagrante a compiere azioni analoghe. Nell'ultimo mese, infatti, gli agenti della questura di Trento hanno ricostruito come avesse fatto la stessa cosa almeno in altre 20 occasioni.

Già arrestato nel 2019 a Perugia e denunciato a Trento, è stato condotto al carcere di Spini di Gardolo.