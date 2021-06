Addio a Francesca Ferrari, volontariato trentino in lutto. Casagranda: ''La sua era una vera vocazione, una vita dedicata agli altri''

TRENTO. Una vita dedicata agli altri, alle persone in difficoltà, a chi si trovava ai margini della società. Impossibile per lei non aiutare. Francesca Ferrari è stata trovata senza vita ieri nella sua casa di Trento. Aveva 87 anni ed è stata colpita da un infarto che non le ha lasciato scampo.

Indiscutibilmente un pilastro del volontariato trentino, sempre in prima linea e sempre preoccupata a raggiungere prima di tutti i disagi presenti sul territorio.

Accanto alla professione di insegnante Francesca ha coltivato anche quello dell'impegno sociale e politico. Nel 1981 fonda l'Associazione Famiglie Tossicodipendenti – AFT, l'importante organismo che ha diretto alcuni anni e che oggi è punto di riferimento per molti.

Ma lei non si ferma solo a questo. Nel 2001, assieme ad altri, infatti, ha fondato Trentino Solidale, l'onlus che ha guidato per circa dieci anni mettendo in campo oltre 150 progetti di solidarietà e che nel corso della pandemia è riuscita a far avere quasi 900 pasti al giorno alle famiglie trentine in difficoltà. Un lavoro enorme quello portato avanti da Francesca Ferrari riuscendo in questo modo a sostenere migliaia di trentini.

Il presidente Giorgio Casagranda e lo staff del Centro Servizi Volontariato del Trentino hanno ricordato Francesca Ferrari come una donna che ha dedicato la vita per i più deboli ed è stata punto di riferimento per il Terzo settore Trentino. Il presidente Casagranda ha condiviso con lei anche un percorso importante dentro Trentino Solidale. "Appassionata com’era si è fatta amare a apprezzare nei più diversi ambienti nei quali ha espresso la propria volontà di mettersi al servizio del prossimo. La sua era una vera vocazione e il pensiero va alla famiglia duramente segnata da una così grave perdita"