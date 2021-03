Coronavirus, 1 decesso e contagio stabile in Trentino con 169 positivi ma 1 solo over80. Sono 39 i giovani in età scolare

TRENTO. Sono 169 i nuovi casi trovati nelle ultime 24 ore con 2.532 tamponi (sono stati effettuati 1.605 tamponi molecolari e 927 tamponi rapidi antigenici) per un rapporto contagi/tamponi del 6,67%. Un dato stazionario rispetto a ieri quando a fronte di 3.256 tamponi, tra molecolari e antigenici, erano stati segnalati 215 positivi con un rapporto del 6,6%. Purtroppo si registra un decesso, avvenuto in ospedale.

Praticamente stazionarie anche le ospedalizzazioni con 251 pazienti ricoverati in ospedale. Si contano, quindi, 4 ricoveri in più rispetto a ieri: due in media intensità, uno in alta intensità e uno in terapia intensiva. Il totale dei ricoveri in rianimazione per casi Covid sale, così, a 45 pazienti, ancora alto e sopra il livello di guardia fissato dal ministero a quota 30, per il Trentino, ma ben lontano dai 55 di qualche settimana fa.

Dei nuovi positivi ben 39 sono bambini e ragazzi di età scolare: 2 hanno tra 0-2 anni, 7 tra 3-5 anni, 15 tra 6-10 anni, 7 tra 11-13 anni e 8 tra 14-19 anni. Molto ridotti i casi tra gli anziani: 26 hanno tra 60-69 anni, 4 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni. Questo dimostra, ancora una volta, l'efficacia dei vaccini visto che al momento è soprattutto la popolazione over 80 ad essere stata vaccinata. Stamane risultavano somministrati 89.498 vaccini (di cui 30.410 seconde dosi) totali. A cittadini Over80 sono state somministrate 40.680 dosi e ai cittadini tra i 70-79 anni 9.250 dosi.