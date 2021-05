Coronavirus, i positivi totali in Trentino sono 970 (lo 0,18% della popolazione). Da Trento a Vermiglio ecco dove sono stati trovati i 90 nuovi contagiati

TRENTO. Continua ad abbassarsi il livello di positivi in Trentino e se negli scorsi giorni si è scesi sotto la quota di 1.000 positivi attivi in tutta la provincia oggi il numero totale di persone con il virus si abbassa di altre 15 unità per un totale di 970 contagiati (che vuol dire lo 0,18% dei trentini). Purtroppo tornano ad alzarsi i ricoveri in terapia intensiva che in pochi giorni sono tornati a quota 18 quando erano scesi sotto le 15 unità ma diminuiscono sia i ricoveri in malattie infettive (-3) sia quelle in alta intensità (-3).

Resta la Val di Fiemme una delle zone del Trentino con più positivi attivi per residenti e Ziano è il centro con la percentuale più alta da questo punto di vista: 1,5% dei residenti sono contagiati. Seguono, poi, Vermiglio (1,3%), Frassilongo (1,2%), Castello Molina di Fiemme e Ville di Fiemme (1,1%) e Cavalese (0,9%).

Tra i nuovi contagiati ci sono 27 tra bambini e ragazzi: 5 hanno tra 0-2 anni, 11 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 4 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni. Le classi in quarantena ieri erano 58. Nelle categorie più mature troviamo 9 casi positivi in fascia 60-69 anni, 3 tra 70-79 anni e - dato particolarmente significativo e molto probabilmente da associare alla copertura vaccinale - nessun ultra ottantenne. I positivi trovati nelle ultime 24 ore sono 90 su poco più di 2.500 tamponi con un rapporto contagi/tamponi al 3,5%.

Ecco, allora, dove sono stati trovati i 90 positivi di oggi

Trento 29 positivi

Rovereto 15 positivi

Vermiglio 7 positivi

Predazzo e Ala 4 positivi

Cinte Tesino e Moena 2 positivi

Castello Molina di Fiemme, Cavalese, Peio, Capriana, Pieve Tesino, Mezzano, Aldeno, Stenico, Pergine, Avio, Tenno, Cles, Cavedine, Predaia, Romeno, Arco, Lavis, Primiero San Martino di Castrozza, Riva del Garda 1 positivo