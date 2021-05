Tutti i comuni del Trentino con meno del 2% di residenti contagiati: a Bedollo e Frassilongo i dati più alti. A Trento positivo solo lo 0,15% della popolazione

TRENTO. Tutti i comuni del Trentino sono stabilmente sotto la soglia del 2% di residenti contagiati e la situazione migliora ancora con 6 persone attualmente positive in meno (risultato di 49 guariti a fronte di 43 nuovi positivi) per un totale di 813 persone positive attive in tutta la provincia.

Le situazioni peggiori, ma è un peggiore relativo come dicevamo, si registrano a Bedollo e Frassilongo, dove è positivo l'1,8% dei residenti; più staccate Pieve Tesino e Cinte Tesino con l'1,4% e pio Vermiglio (con l'1,3%) e Sover (con l'1,2%).

Tolto Ziano di Fiemme, poi, che è all'1% tutto il resto del Trentino viaggia su quote da zero virgola con il capoluogo Trento che ha lo 0,15% di residenti positivi (177 persone), Rovereto che ha lo 0,18% (con 72 positivi attivi), Pergine lo 0,12% (con 25 positivi attivi), Arco lo 0,022% (con 4 positivi attivi), Riva del Garda lo 0,51% (con 9 positivi attivi).

Dei nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore (43) osservando i dati per classi di età, emerge che 9 contagi riguardano bambini o ragazzi: 1 di età inferiore ai 2 anni, 1 tra 3-5 anni, 2 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 74. Tra le categorie più mature troviamo 1 contagio in fascia 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 4 di 80 e più anni.

Ecco dove sono stati trovati i 43 nuovi positivi

Trento 10 positivi

Baselga di Pinè 6 positivi

Rovereto, Novella, Bedollo 3 contagi

Pergine Valsugana, Cavalese, Strembo, 2 contagi

Mori, Predaia, Primiero San Martino di Castrozza, Vallelaghi, Predazzo, Sella Giudicarie, Moena, Trambileno, Romeno, Sant'Orsola, Molveno 1 positivo