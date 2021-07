Coronavirus, solo a Scurelle 5 nuovi positivi. A Riva e Arco ce ne sono 2 in più. Ecco dove sono stati trovati i 43 nuovi contagi

Per quanto riguarda i contagi in valore assoluto dopo Trento (che ne ha 24) ci sono Riva del Garda (ne ha 19) e Arco (ne ha 17). Ecco il quadro del contagio

TRENTO. Nove casi a Trento, 5 solo a Scurelle, 3 a Pergine e poi ancora Arco e Riva con 2 positivi per comune. Sono state 43 le persone contagiate nelle ultime 24 ore a fonte di circa 1700 tamponi totali tra antigenici e molecolari e un rapporto contagi/test che è salito fino al 2,5%. I nuovi contagi spingono Trento ad essere il luogo dove ci sono più positivi in valore assoluto 24 che, però, sui quasi 120.000 abitanti rappresentano lo 0,02% dei residenti contagiati.

Discorso più preoccupante, invece, per Scurelle che con i 5 nuovi positivi delle ultime ore sale a 8 contagi totali, lo 0,57% dei residenti (sono 1.400 gli abitanti). Tra i comuni con più di 1.000 abitanti è quello con il più alto rapporto residenti/contagi ed è il secondo in generale (solo Terzolas ha un rapporto più alto: è allo 0,62% ma ha solo 642 abitanti e 4 contagi). Seguono poi Ton allo 0,31% e Tenno allo 0,25%.

Per quanto riguarda i contagi in valore assoluto dopo Trento (che dicevamo ne ha 24) ci sono Riva del Garda (ne ha 19) e Arco (ne ha 17). Poi Scurelle e Castel Ivano (8), Dro, Borgo Valsugana, Pergine (7), Ledro (6) e Tenno (5). Nelle ultime 24 ore si registra anche un ricovero in più anche se, fortunatamente, la terapia intensiva resta vuota e non ci sono decessi (orami da più di due settimane).

Nel gruppo dei nuovi positivi ci sono 2 ragazzi tra 11-13 anni e 7 tra 14-19 anni. Salendo di età troviamo 1 caso in fascia 60-69 anni e 1 fra gli ultra ottantenni.

Ecco dove sono stati registrati i 43 nuovi contagi delle ultime 24 ore:

Trento 9 positivi

Scurelle 5 positivi

Pergine Valsugana 3 positivi

Riva del Garda, Arco, Avio 2 positivi

Borgo, Ledro, Rovereto, Terzolas, Drena, Malè, Predaia, Campodenno, Vermiglio, Nogaredo, Sella Giudicarie, Caldonazzo 1 positivo