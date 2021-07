Coronavirus, a Riva del Garda e Arco più positivi che a Trento e Rovereto: ecco dove sono stati trovati i 31 contagiati di oggi e quelli in valore assoluto

TRENTO. Sono Arco e Riva del Garda, in questi giorni, i centri dove si stanno trovando più positivi tanto da avere, attualmente, più persone contagiate anche del capoluogo Trento che pure conta su circa 120mila abitanti (mentre i due comuni non superano, insieme, i 36.000 residenti).

E così a fronte di 15 positivi totali di Trento ci sono 18 persone contagiate a Riva del Garda e 16 ad Arco. Questi i primi tre comuni per persone positive in valore assoluto in Trentino anche se il comune con più di 1.000 abitanti con la percentuale più alta di positivi per residenti è Ton che fa segnare lo 0,31% (ha 4 persone contagiate), seguito da Tenno allo 0,3% (ha 6 positivi con un +2 nelle ultime 24 ore).

Per fortuna, ancora, si parla di numeri bassi ma la crescita fatta negli ultimi giorni rappresenta più di un campanello d'allarme per una variante Delta che è sempre più diffusa nel Paese e sta facendo aumentare in maniera molto importante la curva del Covid in tutta Italia.

In Trentino nelle ultime 24 ore sono state trovate 31 nuove persone positive. Fra i nuovi contagiati ci sono anche 2 ragazzini tra 6-10 anni, altri 2 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni. 4 contagi anche nelle categorie più anziane: nel dettaglio 1 tra 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni. Nessuna novità dal fronte ospedaliero dove i pazienti ricoverati restano 2 e le rianimazioni per fortuna sono ancora libere dal Covid-19.

Ecco quali sono i Comuni con più positivi in valore assoluto

Riva del Garda 18 positivi

Arco 16 positivi

Trento 15 positivi

Castel Ivano 8 positivi

Dro 7 positivi

Tenno, Borgo Valsugana 6 positivi

Ledro e Rovereto 5 positivi

Ton 4 positivi

Ecco dove sono stati trovati i nuovi 31 casi nelle ultime 24 ore

Riva del Garda e Arco 4 positivi

Pergine 3 positivi

Trento, Tenno, Mezzana 2 positivi

Castel Ivano, Borgo Valsugana, Rovereto, Mori, Levico Terme, Torcegno, Borgo Lares, Livo, Storo, Altopiano della Vigolana, Mezzocorona, Mezzolombardo 1 positivo