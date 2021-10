Coronavirus in Trentino, altri 2 nuovi positivi a Mori e Primiero San Martino. Sono 60 i Comuni del contagio. A Caldonazzo un centro tamponi per il Green pass

Trovati 25 positivi, 0 decessi nelle ultime 24 ore. Registrate 25 guarigioni. Sono 19 i pazienti in ospedale, di cui 3 ricoverati in terapia intensiva. Sono 756.030 le dosi somministrate in Trentino di cui 347.042 sono seconde dosi e 4.288 sono terze dosi. A Caldonazzo un centro tamponi all'ambulatorio: "Servizio aggiuntivo sul territorio. Copertura vaccinale all'80%, un buon dato"

TRENTO. I territori in Trentino iniziano a organizzarsi in vista dell'estensione di obbligo di Green pass a partire dal 15 ottobre. E dopo Levico, anche Caldonazzo allestisce un centro tamponi. "E' un servizio aggiuntivo - commenta la prima cittadina Elisabetta Wolf - che mette a disposizione l'amministrazione che vuole rispondere a eventuali difficoltà che potrebbero emergere per i prossimi mesi. Non è presente una farmacia e così abbiamo stretto una sinergia con l'ambulatorio".

Da lunedì 11 ottobre dalle 19 alle 21.30 dal lunedì alla domenica compresa (solo giovedì si inizierà alle 20.30) verrà attivato il servizio di tamponi antigienici per la ricerca Covid-19 con rilascio Green pass, ovviamente vengono effettuati solo in assenza di sintomi. "La prenotazione - dice la sindaca - avviene tramite App e il costo è calmierato a 10 euro. E' un servizio attivato per andare incontro alle esigenze di parte della cittadinanza".

Per quanto riguarda la media a livello provinciale, la copertura della popolazione vaccinabile trentina (quella, quindi, composta dalle persone che hanno più di 12 anni) si attesta all'80%, ma tra i vari territori trentini il dato oscilla in maniera importante: dai 'primi della classe' in Val di Non, Val di Sole e Val di Cembra fino ai territori in fondo alla classifica, Fiemme, Fassa e Primiero (Qui articolo).

"Il dato varia per la fascia di età ma la media della copertura è dell'80%, un buon dato", conclude Wolf.

Sono 49.207 casi e 1.439 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 47.415 i guariti da inizio emergenza e 353 gli attuali positivi. Sono state registrate 36 guarigioni. Sono 19 le persone in ospedale, di cui 3 in terapia intensiva. Oggi sono stati comunicati 25 contagi e 0 decessi. Ci sono 5 classi in quarantena (Qui articolo).

Campagna vaccinale: sono 756.030 le dosi somministrate in Trentino di cui 347.042 sono seconde dosi e 4.288 sono terze dosi.

Nelle ultime 24 ore in Trentino sono stati trovati 25 positivi e nel dettaglio 7 casi a Rovereto, 5 contagi a Trento; 2 infezioni a Mori e Primiero San Martino di Castrozza; 1 positivo a Pergine, Riva del Garda, Mezzocorona, Predaia, Cavalese, Canal San Bovo, Andalo, Mezzana e Bondone.

Sono state registrate 36 guarigioni: 10 guariti a Trento; 2 guarigioni a Rovereto, Mori, Primiero San Martino di Castrozza, Altopiano della Vigolana e Castello-Molina di Fiemme; 1 guarito a Borgo Valsugana, Levico Terme, Baselga di Pinè, Villa Lagarina, Volano, Roverè della Luna e Ospedaletto. Nella piattaforma provinciale non sono state assegnate a qualche territorio 9 guarigioni.

Sono 60 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid ci si attesta a 353 casi: 53 infezioni a Trento, 40 positivi a Rovereto; 21 contagi a Primiero San Martino di Castrozza; 17 casi a Castello-Molina di Fiemme e Mori; 16 infezioni a Cavalese; 12 casi a Mezzano.

Si aggiungono 9 positivi a Levico Terme e Ville d'Anaunia; 8 contagiati a Riva del Garda; 7 casi a Canal San Bovo e Andalo; 6 infezioni a Altopiano della Vigolana, Mezzolombardo e Imer; 5 positivi a Roverè della Luna e Predaia, Ala, San Giovanni di Fassa, Novella e Nomi; 4 contagi a Pergine e Ledro.

Poi 3 positivi a Borgo Valsugana, Mezzocorona, Bondone, Cles, Dro, Tesero, Storo, Terre d'Adige, Folgaria, Denno e Molveno. Sono invece 2 i contagi a Predazzo, Moena, Isera, Pomarolo e Ville di Fiemme.

Un positivo a Ospedaletto, Mezzana, Arco, San Michele all'Adige, Civezzano, Giovo, Caldonazzo, Ziano di Fiemme, Comano Terme, Canazei, Nogaredo, Porte di Rendena, Calceranica, Campodenno, Sant'Orsola, Tenna, Capriana, San Lorenzo Dorsino, Terzolas, Carisolo e Drena.