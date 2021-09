Decine di scarafaggi sull’attrezzatura e tra gli alimenti, chiuso un locale di pizza e kebab dopo la denuncia di un cliente. E' successo in Veneto a Treviso, multa da 3 mila euro per il titolare

TREVISO. Scarafaggi in un panino. E' stata la segnalazione di una cliente a far scattare i controlli in un chiosco di pizza e kabab a Treviso dove nelle scorse ore è avvenuto un vero e proprio blitz dei Nas. Si tratta di un luogo molto frequentato dai giovani e la vicenda ha creato immediatamente molta discussione.

Oltre ai militari sono intervenuti anche gli ispettori dell'Ulss 2 a cui spetterà intraprendere eventuali provvedimenti nei confronti dei proprietari dell'attività. Il chiosco è attualmente chiuso e le sanzioni inflitte a livello amministrativo ammontano a circa 3mila euro.

Il controllo fatto dalle forze dell'ordine, infatti, ha portato ad ispezionare la cucina del locale: sull’attrezzatura da lavoro, tra gli alimenti e nei piani di lavoro sarebbero state trovati decine di scarafaggi.

Come già detto, il titolare del locale (al momento chiuso) è stato sanzionato e potrebbero ora arrivare provvedimenti delle autorità sanitarie.