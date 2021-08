Il Green Pass? Con il vaccino o con il tampone ma farlo adesso costa 22 euro. Sul Garda Trentino si può ottenere senza prenotazione

Riapre da mercoledì al Palafiere di Riva del Garda il punto per l'effettuazione dei tamponi sia per i residenti che per i turisti

RIVA DEL GARDA. Conto alla rovescia per l'obbligo di Green Pass per accedere a molti luoghi chiusi che prevedono la presenza del pubblico e allora anche il sistema locale si riorganizza per garantire ai cittadini la possibilità di ottenerlo.

Il modo più semplice, meno impattante e più generoso verso gli altri (perché riduce la trasmissione del virus mentre il tampone accerta solo che in quell'istante non lo si ha), ovviamente, è quello di vaccinarsi. Come noto, però, ci sono anche altri modi: essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.

Per quanto riguarda i tamponi nel Garda Trentino a partire da mercoledì 4 agosto, al Palafiere di Riva del Garda, tornerà operativo il punto per l’effettuazione di tamponi rapidi dedicato a turisti e residenti. Grazie alla messa a disposizione degli spazi da parte di Rivafierecongressi, la Federazione Cooperative Trentine attraverso l’azienda Sea Consulenze e Servizi e in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Garda Dolomiti, riapre la postazione per l'effettuazione di test antigenici rapidi, destinati sia a turisti che a residenti dell'Alto Garda.

Tale postazione sarà operativa da mercoledì 4 agosto, tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 al fine di integrare il servizio già presente presso farmacie e studi medici del territorio. Il servizio, per il quale non è obbligatoria la prenotazione, prevede un costo di 22 euro. Il risultato del test sarà rilasciato in lingua italiana e inglese.

E’ inoltre possibile scaricare dal sito https://www.seaconsulenze.it/it/servizi/analisi-covid-19/ i moduli, disponibili in italiano, inglese e tedesco, da compilare anticipatamente per l’accesso al servizio.