Green Pass, dai turisti ai no vax: farmacie trentine prese d'assalto per fare i tamponi. Dal Lago: ''Siamo sotto pressione'', l'Azienda sanitaria: ''Fondamentale vaccinarsi''

Per un adulto il costo di un tampone in farmacia è di 15 euro mentre per un ragazzo dai 12 a i 18 anni il costo è di 8 euro. La presidente dell'Ordine degli Infermieri Tiziana Dal Lago. “L'effettuazione del tampone porta via un determinato tempo e servono almeno due persone. Bisogna raccogliere i dati di chi si presenta e nel caso di turisti stranieri non è sempre semplice”

TRENTO. Turni che non finiscono più, in alcuni casi code e proteste. L’assalto ai tamponi sta mettendo sotto pressione moltissime farmacie del Trentino che si trovavano a fronteggiare un numero di richieste cresciuto notevolmente con l’entrata in vigore del Green pass e l’obbligo imposto da alcuni Paesi ai propri cittadini di esibire un test negativo al rientro.

Le zone turistiche sono ovviamente quelle prese maggiormente d'assalto dalle richieste ma non sono le uniche. Ci sono in particolare tedeschi e austriaci ma anche inglesi e il lavoro richiesto ai farmacisti è notevole.

A mettersi in fila non ci sono, però, solamente turisti che fatto rientro a casa ma anche persone non vaccinate e numerosi ragazzi dai 12 ai 18 anni oltre oltre ovviamente alle richieste che arrivano dai residenti.

“Stiamo registrano sicuramente una richiesta elevata” ci dice la presidente dell'Ordine degli Infermieri Tiziana Dal Lago. “L'effettuazione del tampone porta via un determinato tempo e servono almeno due persone. Bisogna raccogliere i dati di chi si presenta e nel caso di turisti stranieri non è sempre semplice”.

In alcuni casi vengono raccolte le prenotazioni e in altri non serve. Si tratta di un impegno che sta gravando sulle farmacie e sui punti Apss che sono stati predisposti sul territorio in vista dell'arrivo dei turisti. Usare il tampone perché ci si oppone alla vaccinazione e con la necessità di ripeterlo, quindi, ogni 48 ore, è certamente previsto dalla circolare ministeriale e non è illegale, ma non aiuta certamente il sistema sanitario già molto provato dagli sforzi messi in campo per la pandemia.

Infine ci sono i costi che sono stati stabiliti a livello nazionale e che sono stati recepiti anche in Trentino. Per un adulto il costo di un tampone in farmacia è di 15 euro mentre per un ragazzo dai 12 a i 18 anni il costo è di 8 euro. In quest'ultimo caso i 7 euro rimanenti vengono ristorate dal Ministero della Salute.

Il sistema dei drive through presenti sul territorio per effettuare i tamponi sono diminuiti essendo migliorata la situazione epidemiologica rispetto all'autunno scorso. L'invito che arriva dall'Azienda Sanitaria è comunque quello di effettuare la vaccinazione per ottenere il Green Pass.