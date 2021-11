Il 'parrucchiere solidale' da Rovereto al Quirinale, Christian Plotegher riceve da Mattarella il titolo di Cavaliere: “A gennaio partiamo con la nuova associazione”

Lo scorso anno la cerimonia per la premiazione è saltata a causa del Covid-19 ma ieri il parrucchiere roveretano è sceso a Roma per ricevere l'onorificenza direttamente dalle mani del Capo dello Stato: “E' la conferma che quello che faccio è importante e mi sprona a voler dare sempre di più”

ROVERETO. “Il presidente Mattarella ci ha chiamati uno ad uno, aveva una parola gentile per tutti: sono onorato di aver ricevuto questo riconoscimento, è una conferma che quello che faccio è importante e mi sprona a voler dare sempre di più”. Sono passati più di 2 anni da quando Christian Plotegher, titolare a Rovereto del salone di parrucchiere Barber Factory 1975, ha 'importato' nella Città della quercia le “quiet hours”, per venire incontro alle esigenze dei clienti che soffrono di disturbo dello spettro autistico (Qui Articolo): la sua storia ha velocemente fatto il giro d'Italia e ieri (29 novembre) il parrucchiere roveretano ha ricevuto dalle mani del Capo dello Stato l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

“La cerimonia – spiega Plotegher a il Dolomiti – è partita verso le 11. Visto che lo scorso anno l'appuntamento è saltato a causa dell'emergenza sanitaria, sono state consegnate le onorificenze sia ai premiati del 2020 che a quelli del 2021. E' stato un momento bellissimo e mi ha fatto capire che voglio continuare su questa strada, migliorando quello che faccio e lavorare per cercare di rendere il mondo un posto migliore. È questo ciò che mi gratifica”.

Non a caso infatti a gennaio Plotegher presenterà ufficialmente la sua nuova associazione, Le forbici a cuore, nata per creare una rete di professionisti in tutta Italia in grado di offrire un servizio dedicato anche ai clienti con qualunque tipo di disabilità. “Stiamo preparando il lancio ufficiale con un sito ad hoc – spiega il roveretano – per riuscire a formare sul territorio dei parrucchieri solidali, che adotteranno nei loro saloni delle misure e delle attenzioni particolari nei confronti dei clienti con disabilità”. Per arrivare a quest'obiettivo, spiega Plotegher: “Vogliamo puntare sulla formazione, fornendo ai professionisti che decideranno di aderire all'associazione una preparazione che sia uniforme da Catania a Merano (Qui Articolo).

Alla Barber Factory 1975 tutto era nato un paio d'anni fa quando, dopo l'orario di chiusura, Plotegher aveva accolto un bambino affetto da una lieve forma di autismo per un taglio di capelli. È stato in quel momento che il professionista roveretano ha scoperto l'importanza delle “quiet hours”, i momenti in cui all'interno delle attività e negozi, le stimolazioni vengono ridotte al minimo per rendere gli spazi più accoglienti a chi soffre di autismo. Da lì in poi nell'attività di via Indipendenza Plotegher ha voluto offrire a chiunque ne avesse necessità un ambiente confortevole in cui potersi tagliare i capelli.

Un gesto che, dalla Città della quercia, ha portato il parrucchiere fino al Quirinale e al titolo di Cavaliere e ora alla nascita di una nuova associazione a livello nazionale. “L'obiettivo è lavorare con delle attenzioni particolari nei confronti di tutte le forme di disabilità – conclude Plotegher – offrendo un servizio che tenga conto delle sensibilità di tutti. Anche la ministra per le disabilità Erika Stefani si è detta entusiasta dell'iniziativa, parlando di un progetto bellissimo e che l'ha colpita particolarmente”.