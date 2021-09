Il video fake su Zaia: a marzo il governatore del Veneto non si è vaccinato “per scelta”? Sì, ma per dare precedenza agli anziani

TRENTO. Era l'11 marzo del 2021 quando, durante la consueta conferenza stampa sull'andamento della pandemia da Covid-19, il governatore della Regione Veneto Luca Zaia aveva affermato di non essersi ancora vaccinato “per scelta”, per dare la precedenza, in quella fase della campagna, a “70enni e 80enni”: da mesi in rete è virale un video fake, una bufala no vax creata ad arte tagliando solo una parte della dichiarazione del governatore. Oggi (30 settembre), a quasi 6 mesi dalla conferenza stampa, Zaia ha condiviso sulla sua pagina Facebook un servizio relativo al video fake, che ancora circola: “Giudicate voi” ha commentato il governatore.

“Certo che non l'ho fatto (il vaccino ndr), ma neanche l'assessore Lanzarin l'ha fatto, ma per scelta”. E' questo la 'dichiarazione' di Zaia contenuta nel video bufala che da marzo circola in rete, utilizzato evidentemente dal fronte anti-vaccino per legittimare la sua posizione. Ma le parole del presidente della Regione Veneto sono state estrapolate ad arte da un contesto più ampio. “Ma non perché siamo dei cacasotto (sic) – aveva detto infatti Zaia –, perché eticamente penso che prima lo debba fare una persona di 80 anni o 70 anni, dopo tocca a noi”.

Ecco come, con un semplice 'taglio', anche il presidente veneto, da mesi in prima linea per favorire la più alta copertura vaccinale possibile nella popolazione, viene quindi fatto passare per no vax, quando in realtà solo pochi mesi dopo la 'dichiarazione' creata ad arte (il 12 maggio), il governatore del Veneto ha ricevuto la sua prima dose del vaccino Pfizer, seguendo la tabella di marcia relativa alle varie fasce d'età.

Della questione si era occupato, pochi giorni dopo la conferenza di Zaia, anche il sito Bufale.net, pubblicando la dichiarazione 'completa' del presidente e parlando di un “concreto esempio di manipolazione della realtà”. “Quando sarà la nostra ora – aveva proseguito il governatore del Veneto – lo faremo pubblicamente, anche per dare un segnale”.