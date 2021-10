L'orso distrugge i capanni di caccia, allarme nel Bresciano: “Ritirare i richiami vivi dalle voliere di notte”

BAGOLINO (BRESCIA). “In questi giorni sono stati segnalati eventi di danno presso capanni di caccia in provincia di Brescia, nei Comuni di Idro, Anfo e Bagolino riconducibili alla presenza di un esemplare di orso nella zona”. A dirlo l'Amministrazione di Bagolino in un post su Facebook con il quale il Comune bresciano lancia un appello: “Ritirare i richiami vivi dalle voliere durante la notte e non lasciare il pastone di alimentazione nelle vicinanze”.

L'ultima segnalazione della presenza in zona dell'orso è avvenuta nell'agosto scorso quando una femmina di orso con il suo cucciolo era stata avvistata in Val Salarno (Qui Articolo). Un evento raro visto che, se i maschi di orso si sono spinti nel corso degli anni anche in Friuli Venezia Giulia, in Piemonte e anche al di fuori dei confini nazionali, le femmine tendono a restare legate al territorio dove sono nate, ciò significa che la stragrande maggioranza è rimasta confinata nel Trentino occidentale.

“Dal 18 settembre ad oggi – continua il Comune di Bagolino – ci risultano 5 eventi di danno con distruzione di voliere e conseguente fuga o morte dei richiami vivi. Per evitare l'avvicinamento dell'animale a luoghi frequentati dall'uomo e quindi anche agli appostamenti fissi di caccia e per salvaguardare gli uccelli di richiamo, sarebbe opportuno e consigliabile ritirare i richiami dalle voliere durante la notte e evitare di lasciare il pastone di alimentazione nelle vicinanze, con particolare riferimento ai Comuni indicati”.