Maltempo, allerta arancione in Trentino: possibili grandinate, forte vento e piogge intense in arrivo

La Protezione civile trentina ha diramato per oggi e domani, dalle 18 del 4 ottobre alle 12 del 5 ottobre, un'allerta arancione per intensi fenomeni meteorologici sul territorio. Previste precipitazioni con punte localmente anche di 100 millimetri

TRENTO. Mentre in Liguria un'ondata eccezionale di maltempo (Qui Video) ha già causato gravi danni questa mattina (4 ottobre), la Protezione civile trentina ha diramato l'allerta arancione per il territorio provinciale dalle 18 di oggi alle 12 di domani e gialla dalle 12 di domani alle 18 del 6 ottobre. Attesi su tutto il territorio provinciale per forti temporali accompagnati da raffiche di vento e possibili grandinate.

Nella serata tra il 4 e il 5 ottobre, dice la Protezione civile, è prevista una prima fase più intensa della perturbazione, che porterà fenomeni sparsi e in attenuazione nel corso del pomeriggio di martedì. Il 6 ottobre poi, mercoledì, l'ingresso di una nuova perturbazione da nord porterà altre precipitazioni e il rinforzo dei venti sia in valle che in quota, con un sensibile calo delle temperature.

Sono attesi mediamente dai 10 ai 30 millimetri di pioggia per questa sera, dai 30 ai 50 millimetri martedì, con punte localmente anche di 100 millimetri, e ancora dai 10 ai 30 millimetri mercoledì. Specie nella notte tra oggi e domani i fenomeni potranno avere carattere anche di forte rovescio o temporale e, mercoledì specialmente, la quota neve scenderà fino a 1.800 metri.

A partire dalla serata di oggi, conclude la Protezione civile, sono quindi possibili sul territorio provinciale criticità legate a erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide oltre che forti raffiche di vento, grandinate e fulminazioni.